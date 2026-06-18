هبوط عالمي ومحلي.. الذهب يسجل أدنى مستوى منذ أسبوع وعيار 21 عند 6090 جنيهاً

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أسبوع في الأسواق العالمية والمحلية، بعدما فقد المعدن الأصفر المكاسب التي حققها مطلع الأسبوع. وجاءت الخسائر مدفوعة بارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع المخاوف بشأن التضخم، ما قلص الطلب على الذهب كملاذ آمن، بينما انعكس الهبوط العالمي سريعًا على السوق المحلية ليتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6090 جنيهًا، فاقدًا نحو 175 جنيهًا مقارنة بمستويات بداية الأسبوع.

الذهب يتراجع محليًا لأدنى مستوى خلال أسبوع

وفي السوق المحلية، واصلت أسعار الذهب خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى 6090 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة مع 6265 جنيهًا يوم الإثنين الماضي، ليفقد نحو 175 جنيهًا خلال أربعة أيام فقط.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 6960 جنيهًا مقابل 7160 جنيهًا يوم الإثنين، بتراجع بلغ 200 جنيه.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5220 جنيهًا مقابل 5370 جنيهًا مطلع الأسبوع، فاقدًا 150 جنيهًا.

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 48720 جنيهًا مقابل 50120 جنيهًا يوم الإثنين، بانخفاض وصل إلى 1400 جنيه.

تراجع الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليسجل 4246.55 دولارًا للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 2.7% إلى 4264.30 دولارًا للأوقية.

وجاءت خسائر الذهب بعدما عزز مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، إلى جانب ارتفاع الدولار، وهو ما قلص جاذبية المعدن النفيس بالنسبة للمستثمرين.

كما ساهم اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، الأمر الذي حد من الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

أسعار الذهب اليوم الخميس

عيار 24: 6960 جنيهًا

عيار 21: 6090 جنيهًا

عيار 18: 5220 جنيهًا

عيار 14: 4060 جنيهًا

سعر الأوقية: 216480.20 جنيهاً

سعر الجنيه الذهب: 48720 جنيهًا.