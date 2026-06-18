قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي: 16.52 تريليون جنيه رصيد الائتمان المحلي في ديسمبر الماضي
في الأسواق.. أسعار غير متوقعة للفراخ واللحوم اليوم وكرتونة البيض تتراجع من جديد
إنجاز عالمي جديد.. 4 جامعات مصرية تقتحم نادي الـ 300 الكبار دوليا
زلزال مبكر في مونديال 2026 .. مفاجآت قلبت الجولة الأولى وأشعلت سباق اللقب
انفراجة بأزمة إيلي واهي.. مهاجم كوت ديفوار يلحق بمواجهة ألمانيا في كأس العالم 2026
القبض على سايس يحصِل أموالا من سائقي الميكروباص بالسلام
جنوب أفريقيا تفرض التعادل على التشيك في كأس العالم 2026
رابح ماجر يوجه رسالة لحسام حسن بعد تعادل مصر مع بلجيكا: كن أكثر جرأة.. لديك فريق قادر على النجاح
هايدي الفضالي: أرفض حبس الأب بقضايا الأسرة.. لأنه يحوله من مربٍ لـ متهم
مصطفى بكري: المصريون شعروا بالغربة خلال حكم الإخوان.. و30 يونيو جاءت استجابة لمطالب شعبية
هبوط عالمي ومحلي.. الذهب يسجل أدنى مستوى منذ أسبوع وعيار 21 عند 6090 جنيهاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبوط عالمي ومحلي.. الذهب يسجل أدنى مستوى منذ أسبوع وعيار 21 عند 6090 جنيهاً

خسارة جديدة للذهب مع نهاية الأسبوع
خسارة جديدة للذهب مع نهاية الأسبوع
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أسبوع في الأسواق العالمية والمحلية، بعدما فقد المعدن الأصفر المكاسب التي حققها مطلع الأسبوع. وجاءت الخسائر مدفوعة بارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع المخاوف بشأن التضخم، ما قلص الطلب على الذهب كملاذ آمن، بينما انعكس الهبوط العالمي سريعًا على السوق المحلية ليتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6090 جنيهًا، فاقدًا نحو 175 جنيهًا مقارنة بمستويات بداية الأسبوع.

الذهب يتراجع محليًا لأدنى مستوى خلال أسبوع

وفي السوق المحلية، واصلت أسعار الذهب خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى 6090 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة مع 6265 جنيهًا يوم الإثنين الماضي، ليفقد نحو 175 جنيهًا خلال أربعة أيام فقط.

أسعار الذهب

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 6960 جنيهًا مقابل 7160 جنيهًا يوم الإثنين، بتراجع بلغ 200 جنيه.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5220 جنيهًا مقابل 5370 جنيهًا مطلع الأسبوع، فاقدًا 150 جنيهًا.

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 48720 جنيهًا مقابل 50120 جنيهًا يوم الإثنين، بانخفاض وصل إلى 1400 جنيه.

تراجع الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليسجل 4246.55 دولارًا للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 2.7% إلى 4264.30 دولارًا للأوقية.

وجاءت خسائر الذهب بعدما عزز مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، إلى جانب ارتفاع الدولار، وهو ما قلص جاذبية المعدن النفيس بالنسبة للمستثمرين.

كما ساهم اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، الأمر الذي حد من الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

أسعار الذهب اليوم الخميس

عيار 24: 6960 جنيهًا

عيار 21: 6090 جنيهًا

عيار 18: 5220 جنيهًا

عيار 14: 4060 جنيهًا

سعر الأوقية: 216480.20 جنيهاً 

سعر الجنيه الذهب: 48720 جنيهًا.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم الذهب محلياً وعالمياً تراجع أسعار الذهب سعر الأوقية اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

سعر الذهب اليوم

1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

عمرو عمارة

من يملك الخط يدفع الثمن.. مفاجآت قانونية وعقوبات صادمة بعد قضية شاب الشرقية

وزير التموين

وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

زيادة المرتبات والمعاشات2026

بشرى للملايين.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026 رسميا

ترشيحاتنا

غار ثور

ما هو الغار الذي وقعت فيه حادثة الهجرة؟ أمين الفتوى يكشف عنه

طاعة الله

كيف تشتري حياتك الحقيقية بطاعة الله؟.. أمين الفتوى يوضح

الجنة والنار

هل تدخل النساء النار قبل الرجال؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور نور هاشم بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة
طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة
طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل الانتشار الميداني لحملات "طرق الأبواب" لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث للنساء عند استخدام المسكنات لتخفيف لآلام الدورة الشهرية؟.. تجنبيها

ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية
ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية
ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد