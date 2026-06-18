نزل تاني.. الذهب يفقد 25 جنيها في تعاملات مساء اليوم

عاود سعر الذهب تراجعه مساء اليوم الخميس 18-6-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب يتراجع

وانخفض سعر الذهب في مصر مقدار 25 جنيهًا في المتوسط بعد ساعات من التعاملات المسائية.

تذبذب الذهب

وأظهر سعر الذهب في مصر حالة من التذبذب في تعاملات اليوم بين الزيادة الطفيفة والهبوط الأعلى قليلا، بمتوسط 15 و 25 جنيهًا

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6125 جنيهًا .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7آلاف جنيه للشراء و 6942 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6416 جنيها للشراء و 6364 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6125 جنيها للشراء و 6075 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5250 جنيها للشراء و 5207 جنيها للبيع.



سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 49 ألف جنيه للشراء و 48.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4226 دولار للشراء و 4225 دولار للبيع.