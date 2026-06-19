5250 جنيهًا.. آخر سعر لعيار 18 في الصاغة اليوم

استقر سعر أوسط أعيرة الذهب وذلك بأول تعاملات له اليوم الجمعة 19-6-2026؛ على مستوي محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وسجل آخر تحديث لأوسط أعيرة الذهب وهو من سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5250 جنيها للشراء و 5207 جنيها للبيع.



سعر الذهب

واستقر سعر جرام الذهب مع أول تعاملات اليوم الجمعة، بدون تغيير منذ آخر اغلاق له أمس.

سعر الذهب يتراجع

وانخفض سعر الذهب في مصر مقدار 25 جنيهًا في المتوسط بعد ساعات من التعاملات المسائية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6125 جنيهًا .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7آلاف جنيه للشراء و 6942 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6416 جنيها للشراء و 6364 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6125 جنيها للشراء و 6075 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5250 جنيها للشراء و 5207 جنيها للبيع.



سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 49 ألف جنيه للشراء و 48.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4226 دولار للشراء و 4225 دولار للبيع.

الذهب في السوق العالمية

تراجع سعر أوقية الذهب 4240 دولارًا، عقب اصدار قرار مجلس الإحتياطي الفيدرالي بتثبت سعر الفائدة الأمريكية بين 3.5 و 3.75% دون تغيير.

وهبطت عقود الفضة بنحو 2.8% إلى مستوى 68 دولارًا للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.87% متجاوزًا مستوى 100 نقطة أمام سلة العملات الرئيسية.

وهوت أسعار الذهب بأكثر من 2% دفعة واحدة، مع تصاعد رهانات المستثمرين على استمرار التشديد النقدي وتأجيل أي خفض محتمل للفائدة.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية، لأجل عامين إلى 4.184%، فيما صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.468%، وهو ما زاد من الضغوط على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.