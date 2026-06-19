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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صدمة في بريطانيا.. رجل يلقي طفلا للتماسيح بحديقة حيوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

شهدت بريطانيا حادثا مروعا بعدما ألقى رجل يبلغ من العمر نحو 30 عامًا طفلًا في الثالثة من عمره داخل حظيرة للتماسيح في إحدى حدائق الحيوان بوسط إنجلترا، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى.

وذكرت الشرطة البريطانية أن الحادث وقع في حديقة حيوان "جونسونز أوف أولد هيرست" قرب مدينة هانتينغدون، مؤكدة أن الطفل في حالة خطيرة لكنها مستقرة، فيما تم توقيف المشتبه به على الفور.

وأوضحت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى عدم وجود أي معرفة سابقة بين الرجل والطفل، مشيرة إلى أنها تستجوب شهود العيان الذين كانوا موجودين وقت وقوع الحادث للوقوف على ملابساته ودوافعه.

وتضم الحديقة أكثر من 100 نوع من الحيوانات، بينها التماسيح والأسود الأفريقية والنمور البنغالية والدببة الكسلانة، وتُعرف بأنها مزرعة وحديقة حيوان عائلية تقع في منطقة ريفية بوسط البلاد.

ويملك الحديقة الزوجان آندي جونسون وتريسي جونسون، حيث يضم المكان مجموعة من التماسيح والتماسيح الأمريكية (الأليغيتور) التي يتم الاحتفاظ بها داخل مبنى كان يُستخدم سابقًا كحظيرة ماشية.

ولا تزال السلطات البريطانية تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث الذي أثار صدمة واسعة في الأوساط البريطانية.

بريطانيا حدائق الحيوان إنجلترا حديقة حيوان جونسونز أوف أولد هيرست التماسيح الأسود الأفريقية

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