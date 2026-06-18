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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 1200 جنيه في الصاغة.. الجنيه الذهب يسجل 49 ألف جنيه مساء اليوم

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الخميس 18-6-2026 في محلات الصاغة المصرية، وذلك بالمقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الماضي.

الجنيه الذهب يتراجع

فقد سعر الجنيه الذهب مقدار 1200 جنيهًا منذ الأحد الماضي وحتي ختام تداولات اليوم الخميس .

الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب 49 ألف جنيه في آخر تحديث له اليوم.

الذهب يتراجع

هوى متوسط سعر الذهب في آخر تداول بمقدار 25 جنيهًا في المتوسط.

هبوط مفاجئ لـ الجنيه الذهب .. سعر المعدن الأصفر اليوم

آخر تحديث لسعر الذهب 

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6125 جنيهًا .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7آلاف جنيه للشراء و 6942 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6416 جنيه للشراء و 6364 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6125 جنيهًا للشراء و 6075 جنيهًا للبيع.

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سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط 5250 جنيها للشراء و 5207 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 49 ألف جنيه للشراء و 48.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل أوقية الذهب 4228 دولار للشراء و 4227 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب اخبار مصر مال واعمال سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر جرام الذهب

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