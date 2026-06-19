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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وداعاً لطوابير التذاكر.. "متحف الحضارة" يطلق ماكينات الخدمة الذاتية الذكية لزواره

المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
محمد الاسكندرانى

بدأ المتحف القومي للحضارة المصرية في تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر الزيارة، بما يسهم في تسهيل إجراءات الدخول وتحسين تجربة الزائرين،  في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين.

ويمثل تفعيل هذه الخدمة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة بيع التذاكر، حيث توفر هذه الماكينات وسيلة حديثة وسريعة تتيح للزائرين الحصول على التذاكر بسهولة، إلى جانب منافذ بيع التذاكر داخل المتحف وخدمة الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي، بما يسهم في تحسين انسيابية حركة الدخول والارتقاء بتجربة الزائرين.

تتيح ماكينات الخدمة الذاتية للزائرين من المصريين والسائحين شراء جميع التذاكر المتاحة باستخدام البطاقات البنكية بمختلف أنواعها، بما يدعم توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على النقد وتفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية.

هذه الخطوة تسهم كذلك في رفع كفاءة التشغيل وإحكام متابعة حركة الزيارة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة داخل المتحف
يمكن حجز التذاكر عبر الرابط:  https://egymonuments.com/nmec/tickets


 

القومي للحضارة المصرية ماكينات الخدمة الذاتية تذاكر الزيارة تسهيل إجراءات الدخول الخدمات

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