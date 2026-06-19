نائب الرئيس الأمريكي يلغي رحلته إلى سويسرا لحضور المحادثات الإيرانية

ألغى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس رحلته إلى سويسرا لحضور محادثات مع إيران، وصرح مكتبه قائلاً: "كما ذكر نائب الرئيس في مؤتمره الصحفي، لم تُوضع اللمسات الأخيرة على خطط المحادثات الفنية المقبلة.

وكان الوفد الأمريكي مستعداً للمغادرة في أقرب فرصة ممكنة، إلا أن الجوانب اللوجستية لهذه المفاوضات لم تكن يوماً سهلة أو قابلة للتنبؤ، وحتى الآن، لن يغادر نائب الرئيس الليلة".

وفي وقت سابق، دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن مع طهران لإنهاء الحرب الأخيرة، مؤكداً أن الاتفاق حال دون اندلاع أزمة اقتصادية عالمية كان من الممكن أن تنتج عن استمرار المواجهة العسكرية.

وقال ترامب، في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، إن الولايات المتحدة حققت أهدافها العسكرية خلال الحرب، مضيفاً: "هزمنا إيران عسكرياً، ومذكرة التفاهم قد تمثل شكلاً من أشكال الاستسلام غير المشروط من جانب الإيرانيين".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن مواصلة العمليات العسكرية كانت ستؤدي إلى استمرار إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي كان سيهدد إمدادات الطاقة العالمية ويقود إلى ركود اقتصادي واسع النطاق، مشدداً على أن التوصل إلى تفاهم مع طهران كان الخيار الأكثر واقعية للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.





