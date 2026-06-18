لست سعيدا.. تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب في عيد ميلاده الـ80



أثار الرئيس الأمريكي Donald Trump الجدل بتصريحات جديدة تزامنت مع احتفاله ببلوغ عامه الثمانين، حيث أكد أنه لا يشعر بالحماس تجاه هذه المناسبة، مشددًا في الوقت نفسه على أنه لا يزال يتمتع بالحيوية والطاقة نفسيهما اللتين كان يشعر بهما قبل عقود.

تصريحات خلال تهنئة متبادلة

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقطع فيديو نشره Mehmet Oz، ظهر فيه الرئيس الأمريكي داخل المكتب البيضاوي أثناء تهنئته لأوز بمناسبة عيد ميلاده السادس والستين.

«لا أحب هذا الرقم»

وخلال الحديث، أقر ترامب بأنه لا يشعر بسعادة خاصة بمناسبة بلوغه عامه الثمانين، قائلًا إن هذا الرقم ليس من الأرقام التي يفضلها أو يفكر فيها كثيرًا

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي

https://www.youtube.com/embed/QaGzaVuxHlk