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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التسمم والصفراء أبرزها.. أسباب تلف الدماغ عند الرضع

أسباب تلف الدماغ
أسباب تلف الدماغ عند الرضع

تلف الدماغ عند الرضع، حيث ان الأطفال حديثي الولادة وحتى سن 4 سنوات أكثر عرضة لتلف الدماغ، ويمكن تجنب حدوث تلف الدماغ عند الرضع عبر تجنب إصابات الرأس بالانزلاق في حوض الاستحمام، أو من على أعلى الأسرّة، او التدحرج من أعلى السلالم.

 

أسباب تلف الدماغ عند الرضع
 


وهناك العديد من أسباب تلف الدماغ عند الرضع، والتي يجب وضعها في الإعتبار لكي نتجنبها ونمنع من حدوث المضاعفات الخطيرة التي تصيب الأطفال نتيجة لها، وتشمل:

1- الاختناق في أثناء الولادة: 
ومن أهم أسباب تلف الدماغ عند الرضع هو الاختناق أثناء الولادة او قبلها؛ حيث يحتاج الدماغ إلى الأكسجين، لكن عندما ينخفض مستواه أو يحدث اختناق لفترة قصيرة خلال الولادة، يُمكن أن يُصاب الطفل بتلف الدماغ والشلل الدماغي والإعاقة الإدراكية، وقد يقل الأكسجين لعدة عوامل منها: 

قلة الأكسجين في دم الأم. 
التعرض لانفصال المشيمة مبكرًا  خلال شهور الحمل. 
التفاف الحبل السري حول رقبة الطفل، واختناقه في أثناء الولادة. 
انسداد مجرى الهواء أو تشوه. 

2- إصابة الأم بفقر الدم أو ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه
 

 أسباب تلف الدماغ عند الرضع


3- إصابة الأم بالأمراض البكتيرية والفيروسية: 
قد تكون إصابة الأم ببعض الأمراض الفيروسية والبكتيرية أحد أسباب تلف الدماغ عند الرضع خلال الحمل، والتي تزيد خطر الولادة المبكرة، و خاصةً إذا لم تُعالج بشكل صحيح خلال الحمل، وتشمل هذه الأمراض: 
الهربس. 
الحصبة الألمانية. 
الزهري. 
التهاب المثانة. 
مرض نقص المناعة. 

4- تسمم الحمل: 
ومن أسباب تلف الدماغ عند الرضع تسمم الحمل حالة تصاب فيها الأم الحامل بارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى ارتفاع مستويات البروتين (الزلال) في بولها، وقد يؤدي إهماله أو تطوره عند الأم إلى إصابة الجنين بتلف الدماغ. 

5- الصفراء : 
ومن أسباب تلف الدماغ عند الرضع مرض الصفراء الشديد أو اليرقان في حدوث نوع من تلف الدماغ عند حديثي الولادة، ويسبب اليرقان في اصفرار الجلد والعينين، ويحدث بسبب فشل الكبد في إزالة البيليروبين (صبغة صفراء اللون) الزائد من دم الطفل، ويمكن علاجه بسهولة، لكن إذا أُهمل فقد يؤدي إلى الإصابة بالشلل الدماغي والتلف وفقدان البصر والسمع والإعاقة الإدراكية.

6-  تعرض الطفل إلى الجروح أو الضغط خلال الولادة: 
ويمكن للضرر الجسدي الخارجي خلال الولادة ان يكون أحد أسباب تلف الدماغ عند الرضع، بالضغط المطول على جمجمة الطفل من حوض الأم أو قناة الولادة، أو استخدام الأدوات الطبية (الملقط) لإخراج الطفل بالقوة، أو تراكم السوائل حول الجنين وتورم الدماغ.

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