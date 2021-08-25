دراسة.. حليب ثدي الأمهات اللواتي تلقين اللقاحات يحتوي على أجسام مضادة تحارب كوفيد -19

يعد الحليب عند المرضعات الذين حصلوا على COVID-19 لقاح يحتوي على إمدادات كبيرة من الأجسام المضادة التي يمكن أن تساعد في حماية الأطفال الرضع من المرض، وفقا لدراسة.

يقترح البحث، الذي نُشر في مجلة Breastfeeding Medicine ، بقوة أن اللقاحات يمكن أن تساعد في حماية كل من الأم والطفل، وهو سبب مقنع آخر لتحصين النساء الحوامل أو المرضعات.

لقاحات تساعد على حماية الطفل

أجريت الدراسة بين ديسمبر 2020 ومارس 2021 ، عندما أصبح لقاحا Pfizer و Moderna COVID-19 متاحًا لأول مرة للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وفقا لموقع india expres

قام الباحثون بتجنيد 21 من العاملين في مجال الرعاية الصحية المرضعات الذين لم يابوا مطلقًا بـفيروس كورونا.

أخذوا عينات من حليب ودم الأم ثلاث مرات: قبل التطعيم وبعد الجرعة الأولى وبعد الجرعة الثانية.

قالت لورين ستافورد، طالبة الدكتوراه في مختبر لاركين: "لقد رأينا استجابة قوية للأجسام المضادة في الدم ولبن الثدي بعد الجرعة الثانية - حوالي مائة ضعف مقارنة بالمستويات قبل التطعيم".

وأضافت فيفيان فالكارس من جامعة فلوريدا: "هذه المستويات أعلى أيضًا من تلك التي لوحظت بعد الإصابة الطبيعية بالفيروس".

قالت فالكارس إن تطعيم الأمهات لحماية الأطفال ليس بالأمر الجديد.

عادة، يتم تطعيم الأمهات الحوامل ضد السعال الديكي والإنفلونزا لأنهما يمكن أن يكونا أمراضًا خطيرة للرضع. يمكن أن يصاب الأطفال أيضًا بـ COVID-19 ، لذا فإن التطعيم الروتيني للأمهات ضد الفيروس قد يكون شيئًا نراه في المستقبل.

يواصل الفريق استكشاف كيف يحمي حليب الثدي الذي يحتوي على الأجسام المضادة لـ COVID-19 المكتسبة من خلال التطعيم الأطفال الذين يستهلكونه.

قال لاركين: "نود أن نعرف ما إذا كان الأطفال الذين يتناولون لبن الأم الذي يحتوي على هذه الأجسام المضادة يطورون حماية خاصة بهم ضد COVID-19".

قال الباحثون إن العديد من الدراسات المتزامنة الأخرى التي أجريت في جميع أنحاء العالم تظهر أيضًا وجود أجسام مضادة في لبن الأم للأمهات اللائي تم تطعيمهن.

وأضاف نيو: "هذا يعني أن دراستنا تؤكد صحة مجموعة متزايدة من الأدلة".