علاج البرد عند الرضع 5 شهور.. احترسي من دواء السعال

يرغب كثيرون فى معرفة طرق علاج البرد عند الرضع 5 شهور لأنه من أكثر المشكلات الصحية التى يتعرض لها هؤلاء الصغار خاصة فى فصل الشتاء.

ويختلف علاج البرد عند الرضع 5 شهور عن علاج الأطفال الأكبر سنا والبالغين حيث أن هناك بعض العقاقير الطبية التى تسبب لهم أضرار شديدة لا تتحملها أجسادهم الضعيفة.

وتريد الكثير من الأمهات فى معرفة كيفية علاج البرد عند الرضع 5 شهور لتتمكن من مساعدة الأطفال فى تخطي هذه الأزمة التى تؤثر على عملية التنفس وصحة الأطفال العامة .

علاج البرد عند الرضع 5 شهور

نعرض لكم أهم طرق علاج البرد عند الرضع 5 شهور والأكبر سنا وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ مايو كلينك”

لا يوجد علاج نهائي لـ نزلات البرد لجميع الأعمار، ولكن هناك بعض الأشياء تقلل شدة الأعراض وتجعل طفلك أكثر راحة، مثل التأكد من أنه يشرب كمية كافية من السوائل، وشفط مخاط الأنف والحفاظ على رطوبة الهواء، ويجب تجنب الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية بشكل عام عند الأطفال.

الأدوية الخافضة للحمى

يمكنك استخدام الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية لتخفيض الحمى إذا كانت الحمى تزعج طفلك، ومع ذلك، فإن هذه الأدوية لا تقتل فيروس البرد.

ويعتقد الاطباء أن الحمى جزءًا من استجابة طفلك الطبيعية للفيروس، لذلك قد تساعد في السماح لطفلك بالإصابة بحمى منخفضة الدرجة.

ضعي في اعتبارك إعطاء الأطفال الرضع أو الأطفال أدوية الحمى التي لا تستلزم وصفة طبية وأدوية الألم مثل الأسيتامينوفين (تايلينول ، وغيره) أو الإيبوبروفين (أدفيل ، وموترين ، وغيرهما) هذه بدائل أكثر أمانًا من الأسبرين.

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر، لا تعطي أسيتامينوفين حتى يفحص طفلك الطبيب، لا تعطي الإيبوبروفين لطفل يقل عمره عن 6 أشهر حتى ان كان فى الشهر 5، أو للأطفال الذين يتقيئون باستمرار أو يعانون من الجفاف، واستخدمي هذه الأدوية لأقصر وقت، وإذا أعطيتِ طفلك مسكنًا للألم، فاتبعي إرشادات الجرعات بعناية.

يجب ألا يتناول الأطفال والمراهقون الذين يتعافون من جدري الماء أو أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا الأسبرين أبدًا، بسبب ارتباط الأسبرين بمتلازمة راي، وهي حالة نادرة ولكنها قد تهدد الحياة لدى هؤلاء الأطفال.

أدوية السعال والبرد

أدوية السعال والبرد ليست آمنة للرضع والأطفال الصغار، ولا تعالج أدوية السعال والبرد التي تصرف بدون وصفة طبية السبب الكامن وراء نزلة البرد لدى الطفل ولن تقضي عليه سريعًا، ويمكن أن تكون خطرة على طفلك، قد يكون لأدوية السعال والبرد آثار جانبية خطيرة، بما في ذلك الجرعات الزائدة المميتة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.

احترسي من إعطاء الطفل الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية “تصرف بدون روشتة”، باستثناء مخفضات الحمى ومسكنات الألم، لعلاج السعال ونزلات البرد لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، وضعي في اعتبارك أيضًا تجنب استخدام هذه الأدوية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12عام أيضا.