علاج البرد للحامل والرضع والأطفال .. أسهل الطرق للوقاية





نزلات البرد من أكثر الأمراض المنتشرة خلال موسمى الشتاء والصيف، لذلك فالجميع يبحث دائما عن أفضل طرق علاج البرد، ويرجع الاصابة بـ نزلات البرد لعدة أسباب من بينها التقلبات الجوية و نقص المناعة و عدم التغذية السليمة التى تحمى الجسم من الإصابة بـ نزلات البرد وتمنحه الطاقة لمقاومة هذه الفيروسات، لذلك نقدم لكم أفضل طرق علاج البرد.



علاج البرد للحامل

تلجأ المرأة الحامل لاستخدام طرق ووصفات علاجية مختلفة لـ علاج البرد ، حيث أنه من المعروف للجميع أن المرأة الحامل تبتعد عن تناول الأدوية خلال فترة الحمل حتى لا تتعرض لمشاكل صحية هى و جنينها.

قال الدكتور أحمد حشاد، أستاذ النساء والتوليد، إن علاج البرد للحامل يتطلب الراحة ثم الراحة ثم الراحة، والأكثار من تناول السوائل الدافئة مثل المياة و الاعشاب، بالاضافة إلى تناول الوجبات الخفيفة و الأكثار من الفاكهة و الخضروات، كما ينصح بشراب الجوافة كل 4 ساعات من العطار او الصيدلية إذا كنتى تعانين من البرد.







علاج البرد للرضع

تعد نقط "Kalobin"، من العلاجات الفعاله فى علاج البرد للرضع، حسبما قال الدكتور حسن أبو زيد ، أستاذ طب الاطفال وحديثي الولادة، يعتبر عقار Kalobin مكمل غذائى لتحسين وظائف الشعب الهوائية حيث يحتوى على خلاصة جذور نبات "البلارجونيوم سيدويدس"، الذى يعمل على تعزيز جهاز المناعة و مقاومة البكتريا و الميكروبات، كما يساعد في علاج البرد والانفلونزا وعلاج التهابات الجهاز التنفسى العلوى والسفلى للرضع.

وأشار حسن ابو زيد، إلى أن كالوبين نقط للرضع من الأدوية المشهورة في القضاء على الكثير من أمراض الجهاز التنفسي وعلاج البرد للرضع إلا أنه لا يوجد له آثار جانبية تذكر حتي يومنا هذا.







علاج البرد بالأعشاب

يلجأ البعض عند الإصابة بنزلات البرد إلى البحث عن علاج البرد بالأعشاب لأنها تساعد بشكل كبير فى القضاء على البرد نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية و مضادات أكسدة تحاب الفيروسات التى تتسبب فى نزلات البرد.

فقدم استشارى الطب البديل، محسن النادى، بعض الأعشاب التى تساهم فى علاج نزلات البرد و تتمثل فى، قوم بفتح ورقة الصبار وضع الهلام على بشرتك لتهدئة حروق الشمس، الصبار يحتوى على الأحماض الأمينية والإنزيمات التى تغذى الجلد التالف، الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية المفيدة التى تساعد على الوقاية من نزلات البرد و تعالج السعال أيضا، تناول البهارات مثل الكمون والزعفران القرنفل ، يساعد فى تقوية المناعة.

كما يمكنك اضافة ربع ملعقة من الكركم إلى كوب ماء دافئ، واشربه في الصباح قبل تناول الطعام أى على الريق، كرر هذا مرة يوميًا لمدة ثلاثة أو أربعة أيام، فهى تعالج التهاب الحلق المصاحب لنزلات البرد، الفلفل الأسود يخفف البلغم والشوائب الناتجة عن نزلات البرد، فينصح دائما بإضافته إلى الطعام عند الطهى، تستعمل القرفة لتدفئة الجسم وإزالة الاحتقان المخاطي بسبب نزلات البرد والانفلونزا أيضا.









علاج البرد عند الأطفال

تنزعج الكثير من الامهات من تكرار إصابة أطفالها بنزلات البرد ويرجع ذلك لنقص مناعة الطفل وتغيرات درجة الحرارة، لذا ينصح الأطباء ببعض الأمور التى تساعدك فى علاج البرد عند الأطفال، قدمى لطفلك كمية كبيرة من الأطعمة الغنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة فهى تساعد على تنشيط الجهاز المناعي ومحاربة الالتهابات، استنشاق البخار يقلل إحتقان الأنف فقط أملئى وعاء بالماء والملح وأجعلى طفلك يستنشق الهواء المتصاعد بالبخار لمدة ربع ساعة، وكرري الأمر ثلاث مرات يوميًّا، تناول الزنجبيل فهو مضاد للالتهابات ويحارب إصابتك بنزلات البرد والأنفلونزا.







علاج البرد و الرشح

الرشح من أكثر الأمور المزعجة أثناء الإصابة بالبرد، فقد أثبتت الدراسات أن تناول 5 حبات من الثوم لأنه غنى بفيتامين "سى" والإنزيمات والمركبات المحتوية على الكبريت، ويساعد تناول الثوم ايضا فى ارتفاع مستويات نشاط الجينيات المسئولة عن انتاج خلايا الدم البيضاء، وهى تعمل على تعزيز جهاز المناعة وتقاوم الرشح بعد ثلاث ساعات فقط من تناول الثوم.







علاج البرد في الظهر

يحتاج علاج البرد فى الظهرإلى الراحه التامه في السرير لتقويه جهاز المناعه مع شرب الكثير من السوائل كالماء والعصائر، بالإضافة إلى دهن المنطقة الظهر بقليل من زيت الزيتون الدافئ مرتين في اليوم، و إضافة ملعقة صغيرة مطحون حبة البركة و ملعقة صغيرة من العسل إلي كأس من الحليب الدافئ و يشرب 3 مرات في اليوم، و أكل الزنجبيل أو شرب كوب من مغلي الزنجبيل مضافا عصير الليمون و العسل.



