قبل الشتاء... نصائح لعلاج نزلات البرد لدى الطفل

مع قرب قدوم فصل الشتاء، يتعرض كثير من الأطفال فى فصل الشتاء لنزلات البرد، لذلك نقدم نصائح لعلاج نزلات البرد عند الأطفال.





استشر طبيب الأطفال قبل إعطاء طفلك أي دواء، ولا ينبغي أبدًا إعطاء الأطفال أدوية البرد للبالغين، للمساعدة في تخفيف أعراض البرد لدى الطفل، خاصة خلال أشهر الشتاء المليئة بالجراثيم، جرب هذه النصائح وفقا لما نشره موقع "هيلثي لاين".







مراقبة المخاط:

قد يكون انسداد الأنف مزعجًا لطفلك، مما يجعل من الصعب عليه التنفس ويصعب عليكما النوم.



استخدم بخاخة شفط لاستخراج المخاط الزائد برفق.



يمكن لقطرات الأنف المالحة المتاحة دون وصفة طبية أن تلين المخاط قبل الشفط.



زيادة الرطوبة:



استخدم مرطب الهواء البارد في غرفة طفلك. يمكن للهواء الرطب أن يقلل الاحتقان ويجعل التنفس أسهل.





ارفع السرير:

إذا وافق طبيب الأطفال على ذلك، ارفع رأس السرير عن طريق وضع منشفة مطوية أسفل المرتبة لتسهيل التنفس.





ضع مرهمًا مرطبًا:

يمكن أن يساعد القليل من الفازلين تحت أنف طفلك على منع احمرار الجلد والتشقق والتقرح.





قاتل بالسوائل:



زد من كمية السوائل التي يتناولها طفلك لتعويض السوائل التي فقدها بسبب الحمى أو سيلان الأنف - خاصةً الحارة (مرق الدجاج ، بمجرد إدخال المكونات، يكون فعالًا بشكل خاص؛ يمكن تقديمه متوترًا ودافئًا قليلًا في كوب سيبي).







أطعمي طفلك الكثير من الأطعمة المغذية أيضًا بما في ذلك تلك الغنية بفيتامين سي. إذا لم يكن طفلك يتناول الأطعمة الصلبة بعد، فاستمري في الرضاعة الطبيعية أو الزجاجات.





اعرف الأدوية الآمنة التي يجب تناولها ومتى: يعتبر الأسيتامينوفين (تايلينول) آمنًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين وما فوق، في حين أن الإيبوبروفين آمن للأطفال الرضع بعمر 6 أشهر فما فوق.





تحقق دائمًا مع طبيبك أولًا قبل إعطاء طفلك الأدوية.