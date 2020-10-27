ما الذي يسبب نزلات البرد عند الأطفال؟

تحدث نزلات البرد ، والمعروفة باسم التهابات الجهاز التنفسي العلوي ، بسبب الفيروسات. تنتشر هذه الفيروسات من خلال ملامسة الجلد للجلد ، وانتقال القطيرات من السعال أو العطس ، والتلامس مع جسم ملوث، وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين.

وهذا يعني أن اللمس ، والتقبيل ، والتقاط الألعاب ، والحضن، كل الأشياء المبهجة التي تحدث عندما يكون طفل رائع، يمكن أن تنشر فيروس البرد، وهناك أكثر من 200 فيروس معروف أنه تسبب فى حدوث نزلات البرد ، وهو ما يفسر سبب شيوعها.

الرضع والأطفال الصغار يمثلون اضعاف الإصابات بنزلات البرد، مع سيلان الأنف لأنهم لم تتح لهم الفرصة بعد لبناء مناعات ضد فيروسات البرد المختلفة المنتشرة في الدورة الدموية.

ولكن هنا سبب للشعور بالراحة. على الرغم من أن نزلات البرد المتكررة تكون قاسية على أنف طفلك ، إلا أنها لن تسبب أي ضرر ، في الواقع أن تفيد طفلك، يمكن أن تؤدي نوبات الحشرات المتكررة إلى تعزيز جهاز المناعة لدى طفلك الصغير ، مما يجعله أقل عرضة للإصابة في وقت لاحق في الحياة.