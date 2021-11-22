أمجد الحداد: معدل الإصابات والوفيات في الموجة الرابعة أقل من سابقتها.. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الموجة الرابعة أقل من الموجات الثلاث الأولى.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "لكي نصل إلى المناعة المجتمعية فإننا يجب أن نطعم 70 مليون مواطن"، مشيرا: "تم تلقيح 40 مليون مواطن بالجرعة الأولى".

وأوضح: "الدولة أتاحت التطعيم في أماكن كثيرة دون قوائم انتظار مثل محطات المترو والسيارات المتنقلة"، متابعا: "بتسجل وبتاخد اللقاح وأنت واقف، ويمكن تطعيم المواطنين بداية من 15 سنة حتى المرضعات بدأن يحصلن على التطعيم".