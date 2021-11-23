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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أشرف قاسم: مباريات الأهلي لا تنتهي إلا مع صافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة

أشرف قاسم
أشرف قاسم

قال أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق، إن المباراة لا تنتهي مع النادي الأهلي إلا مع صافرة الحكم، والدليل على ذلك مباراة غزل المحلة، مشيرا إلى أن روح اللاعبين كانت سببا في تحقيق فوز صعب.

وأكد قاسم في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الزمالك لا يمتلك ميزة الأهلي باللعب حتى نهاية المباراة مهما كانت الدقيقة".

وتابع: "التوفيق دائما لا يقف سوى مع المجتهد، ورغم توفيق الأهلي في الهدف الثالث، ولكنهم أظهروا روح كبيرة بعد هدف المحلة الثاني".

وسقط الفريق  الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، في فخ التعادل أمام البنك الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

ونجح النادي الأهلي، في تحقيق الفوز على غزل المحلة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى النقطة العاشرة في المركز الثالث خلف بيراميدز الوصيف بـ13 نقطة، ثم الأهلي المتصدر بالعلامة الكاملة 15 نقطة، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 7 فى المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري.

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