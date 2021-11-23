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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: بن شرقي بيلعب بالشوكة والسكينة منذ بداية الموسم

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن أشرف بن شرقي لاعب الزمالك ، ليس في أفضل حالاته الفنية منذ فترة طويلة .


وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "Ten":
" أشرف بن شرقي مشغول بالتجديد وبيلعب بالشوكة و السكينة ، ويظهر بشكل باهت في الآونة الأخيرة ، فالزمالك لم يستفد منه منذ فترة طويلة ، وأطالب بتجميد اللاعب فنياً حتى يتضح موقفه بالاستمرار مع الزمالك من عدمه ".

 

سقط الفريق  الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، في فخ التعادل أمام البنك الأهلي بنتيجة  فى المباراة التي تجمع الفريقين 1-1على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

التعادل رفع رصيد الزمالك النقطة العاشرة في المركز الثالث خلف الأهلي المتصدر بالعلامة الكاملة 15 نقطة وبيراميدز الوصيف بـ13 نقطة ، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 7 فى المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري.

رضا عبد العال أشرف بن شرقي الزمالك

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