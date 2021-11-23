سيارة تسببت في ضرب أحمد حلمي بالقلم بهذا الفيلم... اعرف قصتها |صور

" ده انا هجيب قطنك كله بره " لأول مرة في تاريخ السينما المصرية يتحول الإنسان إلى دمية كبيرة متحركة في فيلم " صنع في مصر"، بالطبع كعادة الفنان أحمد حلمي تقديم كل ما هو خارج عن المألوف إذ تجده قد سلك طريقًا خاصًا له في فن الكوميديا أصبحت مدرسة هو رائدها يتبعها الناشئين الراغبين في تعلم المعنى الحقيقي للابتكار الفني.



تمحورت الأحداث الرئيسية لفيلم " صنع في مصر " حول رسالة هادفة يريد إيصالها للجمهور المصري مكنونها انه باستطاعتنا كشعب مصري تصنيع كل ما نستورده من الخارج وخاصة من الصين، فإذ بالشاب علاء الفارسي الذي جسد شخصيته الفنان أحمد حلمي، يمتلك متجرا لبيع لعب الأطفال والدمى المستوردة من الصين، ولكن هذا يثير استياء وحفيظة أخته الطفلة طمطم " نور عثمان " إذ تريد هي إكمال مسير والدها المتوفى في تصنيع دمى الأطفال بيديه، إلى أن حدثت الطامة الكبرى وتمنت طمطم أن تصبح دمية الدب الباندا هي أخيها، فحدث ماس كهربائي وأصبح علاء هو الدب الباندا وأصبح الباندا هو علاء، وبدأت الكثير من الأحداث والمفارقات الكوميدية التي غيرت مجرى حياته إلى الأبد.

وكان من بين هذه المفارقات الكوميدية التي حدثت مع علاء بعد تحوله لدب الباندا، حينما طلب منه أن يستقل سيارة اجرة ولكن لأنه مجرد دمية لم يستطيع التفرقة بين السيارة الأجرة ووحش السيارات ذات قوة الدفع الرباعية جيب JEEP، حيث قام بإيقاف هذه السيارة مما أثار استياء سائقها وقام بالاعتداء ضربا على جسد علاء.

ولأنها سيارة أخذت مشهدا هاما خلال أحداث فيلم " صنع في مصر" فكان يجب أن نلقي نظرة على تاريخ صناعتها، حيث كانت قد انتجت هذه السيارة أسطورة صناعة السيارات الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات ذات قوة الدفع الرباعية جيب JEEP، والتي تم اطلاق هذا الاسم عليها كاختصار لـ GENERAL PURPOSES أي السيارات الاعتمادية ذات الأغراض المتعددة.



وتخصصت الشركة الامريكية جيب JEEP في صناعة السيارات ذات قوة الدفع الرباعية منذ بداية نشأتها في العام 1941 إبان اندلاع الحرب العالمية الثانية، وكان ذلك بناء على رغبة الجيش الأمريكي في صناعة سيارة رباعية الدفع وصلبة وقوية وبنفس الوقت خفيفة اعتمادية تساعد الجيش على خوض هذه الحرب بسهولة لتتمكن من السير بيسر خلال الطرق الصحراوية الوعرة فكان حينها الطراز الحربي جيب ويليز JEEP WILLYS.

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ذاع صيت السيارة جيب خلال دول العالم اجمع، وذلك بعد تصريح الرئيس الأمريكي حينها بقوله " لولا سيارة جيب لما كنا انتصرنا في خوض هذه الحرب " ومنذ ذلك الحين اصحبت السيارة جيب JEEP سيارة أفراد يحب امتلاكها عشاق السيارات ذات قوة الدفع الرباعية، وتعددت وتنوعت اصداراتها ليأتي من بينها الطراز الشبابي الأشهر JEEP CHEROKEE السيارة التي ظهرت برفقة الدب الباندا والفنان أحمد حلمي خلال أحداث فيلم " صنع في مصر ".



وظهرت السيارة JEEP CHEROKEE خلال أحداث فيلم " صنع في مصر " موديل عام 2000، والتي استمدت قوتها من خيارين من المحركات، المحرك الأول منها مكون من 4 أسطوانات، بسعة 2500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 130 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء، اما المحرك الثاني فهو من 6 أسطوانات، يأتي بسعة 4000 سي سي، يولد قوة قدرها 190 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان أحمد حلمي بطولة فيلم صنع في مصر، مجموعة من كبار نجوم الفن يأتي من بينهم " دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، إدوارد، يامسن رئيس، حسن المصري، يوسف عيد، عبدالله مشرف، طارق الأمير، نور عثمان، عمر كامل، لمياء كرم "، ومن تأليف وسيناريو و حوار مصطفى حلمي، و إخراج عمرو سلامة، وتم عرض فيلم صنع في مصر لأول مرة بدور العرض السينمائية في 28 يوليو من العام 2014.