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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي يعلن عن ضربة قاضية لميليشيا الحوثي في صنعاء

قوات التحالف العربي
قوات التحالف العربي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، استهداف مواقع سرية للصواريخ الباليستية لتابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء.

وقال التحالف إنه تم تدمير هدفًا بارزًا للصواريخ الباليستية بحي ذهبان في صنعاء، حيث أن المواقع السرية اتخذت المستشفيات ومواقع المنظمات والمدنيين في صنعاء كدروع بشرية.

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وأضاف التحالف في بيان: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

جاء ذلك؛ بعد أن أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء اليمنية.

وطالب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وقال التحالف العربي: "إن العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع".

فيما أعلن الجيش اليمني، أمس الإثنين، مقتل قيادي ميداني في مليشيا الحوثي، خلال قصف في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قال الجيش اليمني، إن "مدفعية القوات المشتركة استهدفت مليشيا الحوثي في مديرية مقبنة عابد هجوان ومرافقيه أثناء قيامهم بمهمة استطلاعية على أطراف مقبنة غربي تعز، ما أدى إلى مصرعه".

وأضاف أن "الاستهداف أسفر أيضاً عن مقتل القيادي مشتاق أحمد بن أحمد وعدد من عناصرهم، فيما أصيب، عبد الرحمن احمد عبد السلام الجرزي وشقيق القيادي هجوان وعدد آخر من المرافقين". 

التحالف العربي لدعم الشرعية صواريخ ميليشيا الحوثى الجيش اليمني صنعاء

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