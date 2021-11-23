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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث الرئاسة: قمة الكوميسا ستشهد إطلاق الرئيس السيسي استراتيجية متوسطة المدى لفترة 2021-2025

قمة الكوميسا
قمة الكوميسا

قال متحدث الرئاسة إن  قمة تجمع الكوميسا ستشهد إطلاق الرئيس السيسي لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى لفترة 2021 -2025 للكوميسا . 

وأفادت بذلك "اكسترا نيوز " في نبأ عاجل منذ قليل .. 

وتستضيف مصر، اليوم ، القمة الـ 21 لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي التي تعرف بالـ "كوميسا"، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية. وقالت وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع، خلال مؤتمر صحفي عقدته بحضور السكرتير العام لتجمع "الكوميسا" تشيليشي كابويبوي، للإعلان عن الترتيبات الخاصة بالقمة، إن القمة ستعقد تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع كوميسا وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها. وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتسلم خلال القمة رئاسة تجمع "كوميسا" من رئيس دولة مدغشقر، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية كوميسا متوسطة المدى 2021-2025، والتي سيطلقها الرئيس السيسي في ظل رئاسة للتجمع.

كوميسا السيسي العاصمة الادارية قمة تجمع الكوميسا متحدث الرئاسة

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