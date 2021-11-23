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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مقلوبة مكرونة باللحمة المفرومة

طريقة عمل مقلوبة
طريقة عمل مقلوبة المكرونة

تعد مقلوبة المكرونة من أكثر الأكلات الشهية المنتشرة فى دول الخليج خاصة أنها من الوصفات الجديدة وسهلة التحضير.

ونقدم لكم طريقة عمل مقلوبة المكرونة باللحمة المفرومة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير مقلوبة المكرونة باللحمة المفرومة
مكرونة مسلوقة

لحمة مفرومة

باذنجان رومي  مقلي

طماطم 

4 بيضة فلفل رومي 

جبنة موتزاريلا 

بصل 

قرفة 

زنجبيل 

زيت

ملح 

فلفل أسود 


طريقة عمل مقلوبة المكرونة باللحمة المفرومة
* ترص شرائح الطماطم وحلقات الباذنجان المقلى في بايركس مدهون بالزيت ويقلب البصل مع الملح والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل والفلفل الرومى والبيض

* تضاف الجبنة الموتزاريلا واللحمة المفرومة والمكرونة المسلوقة ويوضع الخليط فى البايركس ويغطى الوجه بورق الألومنيوم ثم توضع فى الفرن حتى تمام النضج وتقدم مقلوبة المكرونة ساخنة

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