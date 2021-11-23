إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية: مقتل 2 مليون شخص خلال 3 أشهر

من المتوقع أن يموت أكثر من مليوني شخص في أوروبا بسبب مضاعفات وباء فيروس كورونا COVID-19 بحلول مارس 2022 ، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، بحسب ما أوردت صحيفة بوليتيكو الدولية.

تتضمن التوقعات القاتمة التي جرى نشرها والإعلان عنها اليوم الثلاثاء من منظمة الصحة العالمية بيانات تشير إلى أن الوفيات بسبب الفيروس تضاعفت الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية سبتمبر.

يتجاوز إجمالي الوفيات الآن 1.5 مليون في المنطقة الأوروبية بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية ، والتي تغطي أوروبا بالإضافة إلى العديد من البلدان التي تمتد عبر آسيا و الشرق الأوسط ، مثل روسيا وتركيا.

يعد COVID-19 اليوم أيضًا السبب الرئيسي للوفاة في أوروبا وآسيا الوسطى ، وفقًا لمعهد القياسات الصحية والتقييم ، الذي يقوم بعمل النمذجة لمنظمة الصحة العالمية.

قال هانز كلوج ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا ، إن المطلوب لمعالجة الحالات والوفيات المتزايدة هو نهج "لقاح زائد".

وقال: "هذا يعني الحصول على الجرعات القياسية من اللقاح ، وتناول جرعة معززة إذا تم تقديمها ، بالإضافة إلى دمج التدابير الوقائية في روتيننا المعتاد".

تنسب منظمة الصحة العالمية ثلاثة عوامل رئيسية إلى المستويات الحالية للتفشي: متغير دلتا ، وتخفيف القيود والأعداد الكبيرة من الأشخاص غير المحصنين.

وتقول الصحيفة إنه تقييم كرره العديد من خبراء الصحة العامة ، الذين أشاروا إلى إن رفع القيود في المملكة المتحدة في "يوم الحرية" في (يوليو) كان شرارة الموجة الأخيرة.

قال مكتب أوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية إن التوقعات تظهر أن منطقته التي تضم 53 دولة قد تواجه 700000 حالة وفاة أخرى بسبب جائحة فيروس كورونا بحلول الربيع المقبل ، لتتجاوز مليوني شخص في المجموع.

استشهدت منظمة الصحة العالمية في أوروبا ، ومقرها في كوبنهاجن ،بالدنمارك ، بالأدلة المتزايدة على انخفاض الحماية من العدوى والأمراض الخفيفة من خلال اللقاحات ، وقالت إنه يجب إعطاء "جرعة معززة" كأولوية للسكان الأكثر ضعفًا - بما في ذلك الأشخاص المصابون بضعف جهاز المناعة - وكذلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والعاملين في مجال الرعاية الصحية.