عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكين يحذر " أديس أبابا على 'طريق الدمار'

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

تحرك أمريكي
تحرك أمريكي

كشفت سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إن واشنطن وضعت قوة عمليات خاصة بالقرب من إثيوبيا لمساعدة السفارة الأمريكية ،إذا ما خرجت الأمور على السيطرة وسط احتدام الحرب الأهلية واقتراب قوات المعارضة من العاصمة أديس أبابا. 

إسرائيل تكشف سرا إيرانيا.. الإعلان عن موقع لتخزين طائرات بلا طيار في قاعدتين

لبنان.. المستشفيات الخاصة لن تستطيع تحمل موجة جديدة من كورونا

 نشر الجيش الأمريكي قوات العمليات الخاصة في جيبوتي لتكون على استعداد لتقديم المساعدة للسفارة الأمريكية في إثيوبيا إذا تفاقم الوضع ، وفقًا لمسؤول عسكري ومصدرين مطلعين على الأمر وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن (CNN).

قال تقرير سي إن إن، يشير تنشيط بعض حراس الجيش من الكتيبة 1/75 إلى أن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد بشأن تدهور الوضع الأمني ​​مع تقدم الجماعات المسلحة المتحالفة ضد الحكومة الإثيوبية جنوبا نحو العاصمة أديس أبابا .


فيما وصفه مسؤول دفاعي مطلع على الأمور بأنه "تخطيط حكيم" ، حيث وُضعت ثلاث سفن حربية في الشرق الأوسط على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لعمليات الإجلاء إذا لزم الأمر ، على الرغم من أن مسؤولي وزارة الخارجية حذروا من عدم وجود تخطط لتنفيذ عملية إخلاء واسعة النطاق بقيادة عسكرية في إثيوبيا.

 

سقوط أبي أحمد.. قوات تيجراي على أبواب العاصمة وأديس أبابا مرعوبة

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي


وصرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية للصحفيين يوم الإثنين بأنه "لا توجد خطط لتوجيه القوات الأمريكية إلى إثيوبيا لتسهيل عمليات الإجلاء أو تكرار جهود الطوارئ التي قمنا بها مؤخرا في أفغانستان ، والتي كانت وضعا فريدا لأسباب عديدة" ، مشددا على أنه يتعين على المواطنين الأمريكيين المغادرة على الفور باستخدام الرحلات التجارية المتاحة.


وشدد هذا المسؤول على أن المواطنين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى المساعدة في مغادرة إثيوبيا عبر الرحلات الجوية التجارية يجب عليهم الاتصال بالسفارة الأمريكية ، مشيرًا إلى أنه يمكنها تقديم خدمات قنصلية الآن "لكن لا يمكننا توقع متى وإذا تغيرت الظروف".


في أوائل  (نوفمبر) ، أمرت وزارة الخارجية بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية في غير حالات الطوارئ وأفراد أسرهم من السفارة الأمريكية في أديس أبابا "بسبب النزاع المسلح والاضطرابات المدنية ونقص الإمدادات المحتمل".


صرح المسؤول الدفاعي  لشبكة CNN، أن ثلاث سفن حربية برمائية موجودة حاليًا في الشرق الأوسط وهي: USS Essex و USS Portland و USS Pearl Harbour - وإنها  في وضع الاستعداد ويمكن استخدامها في جهود إجلاء المدنيين المحتملة.

 وقال المسؤول إنه في هذه المرحلة، لا تتوقع الولايات المتحدة إجلاءً واسع النطاق للأمريكيين ، لكن القلق يتزايد من أن حتى عددًا صغيرًا قد لا يتمكن من الوصول إلى المطار والطيران تجاريًا.
 

 

واشنطن اثيوبيا احتدام الحرب الأهلية جيبوتي لسفارة الأمريكية في إثيوبيا مصدرين مطلعين سي ان ان حراس الجيش ضد الحكومة الإثيوبية ثلاث سفن حربية

موضوعات متعلقة

إسرائيل تكشف سرا إيرانيا.. الإعلان عن موقع لتخزين طائرات بلا طيار في قاعدتين

بيان عاجل لمفوضية الانتخابات الليبية.. وهذا آخر موعد للطعون على المرشحين

النمساويون يرفضون قيود كوفيد.. وألمانيا تصدر تحذيرات رهيبة من الوباء

بايدن.. هل هو الاختيار الافضل لانتخابات 2024؟

الإجابة عند معمل ووهان.. تفاصيل خطيرة عن متورطين في ظهور فيروس كورونا

واشنطن تخفف الضغوط على أنقرة.. اتفاق بين البلدين بشأن الضريبة

هل تريد أمريكا إعادة سيناريو البوسنة والهرسك في إثيوبيا؟.. خبراء يجيبون

فرانسيس هوجن .. كاشفة خفايا مؤسس فيسبوك تتصدر غلاف مجلة التايم الأمريكية

ترشيحاتنا

بعد موجة الأمطار.. هل يمكن انطلاق الدراسة في فصل الصيف؟.. اعرف الاجابة

أديس أبابا تسقط|أمريكا تنشر قواتها الخاصة على الحدود وآبي أحمد ينضم للقتال

الجيش الإثيوبي يزعم قضاءه على قوات تيجراي.. وآبي أحمد لمؤيديه: انضموا إلي على الجبهة

مدرب كرواتيا يدعم الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا

البنك الدولي: 20 مليار لحماية فقراء أفريقيا والتعافي من الأزمة الاقتصادية

هل يجب على مريض السلس إذا كان يصلي وأذن لفرض جديد إعادة الوضوء؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

ارتفاع أعداد مصابي مدرسة السكر بنجع حمادى لـ50 تلميذا.. صور

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

مدرب الأهلي يعلن تفاصيل إصابة على معلول وحسام حسن ومدة الغياب

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

تحذير جديد من الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

اللحظات الأخيرة لشقيق تيسير فهمي وسط النيران.. ماذا حدث في حريق رعاية العزل بالمهندسين؟

مايا مرسي: مصر تهتم بتعزيز دور المرأة فى دول العالم الإسلامي

هل السوس في البيت حسد ؟

فيديو

تفاصيل مأساوية.. مصرع شقيق تيسير فهمي في حريق مستشفى بالمهندسين.. فيديوجراف

فيديو جراف.. تعرف على سبب نقل المنتج وليد منصور إلى المستشفى

لغز سقوط ربة منزل من الطابق السادس في سوهاج.. فيديو

فيديو جراف| بوطت شكلها خالص.. سارة سلامة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ