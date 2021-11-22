عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإجابة عند معمل ووهان.. تفاصيل خطيرة عن متورطين في ظهور فيروس كورونا

فاوتشي
فاوتشي

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية، إن  أنتوني فاوتشي ، كبير مسؤولي الأمراض المعدية في البلاد ، يواجه تحقيق سيناتور ولاية كنتاكي الطبيب راند بول ، حول ما إذا كانت المعاهد الوطنية للصحة مولت أبحاثا خطيرة في معهد ووهان لعلم الفيروسات (WIV) في الصين، وما إذا كان من الممكن أن يكون هذا البحث قد لعب دورًا في الوباء.

مدير منظمة الصحة العالمية يعلن وقت انتهاء كورونا..وإعلان مزعوم عن دولة لم يدخلها الوباء

تفشي وباء كورونا وظهور فيروس جديد.. قرارات عاجلة من الصين

وخلال الاستجواب العدواني للسيناتور بول على مدى ثلاث جلسات منفصلة ، أنكر الدكتور فاوتشي التهمة بشدة.
 

وقال في أول جدال حامي لهم في 11 مايو: "لم تقم المعاهد الوطنية للصحة أبدًا ولا الآن بتمويل أبحاث في معهد ووهان لعلم الفيروسات".


في الآونة الأخيرة ، ومع ذلك ، ظهرت مجموعة من الوثائق التي تعقد إنكار فاوتشي.

وتُظهر الوثائق ، التي تم الحصول عليها من خلال طلبات قانون حرية المعلومات ، أن المعاهد الوطنية للصحة كانت تمول أبحاثًا في مختبر ووهان تضمنت التلاعب بفيروسات كورونا بطرق كان من الممكن أن تجعلها أكثر قابلية للانتقال ومميتة للبشر - وهو عمل يمكن القول إنه يلقي بظلال من الشك على حقيقة ما حصل في ووهان.

وتثبت الوثائق أن كبار المسؤولين في المعاهد الوطنية للصحة كانوا قلقين من أن العمل قد يكون قد تجاوز الخط الذي رسمته الحكومة الأمريكية في تمويل مثل هذه البحوث المحفوفة بالمخاطر.
جاء التمويل من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) التابع للمعاهد الوطنية للصحة ، والذي يرأسه الدكتور فاوتشي.

ولا يوجد دليل على أن التجارب المعنية كان لها أي تأثير مباشر على الوباء. في الماضي ، قدم الدكتور فاوتشي حججًا قوية حول سبب ضرورة هذا النوع من البحث ، وإن كان محفوفًا بالمخاطر ، لمنع الأوبئة في المستقبل ، وكان بإمكانه فعل ذلك مرة أخرى لكن المعاهد الوطنية للصحة تباطأت في طلبات قانون حرية المعلومات بشأن هذه المسألة ، ولم تسلم الوثائق إلا بعد أن رفعت  صحيفة ذا انترسيبت الأمر إلى المحكمة.

 الرغبة الواضحة في إخفاء الوثائق لم تؤد إلا إلى إثارة الشكوك حول البحث المثير للجدل ووضع المعاهد الوطنية للصحة في موقف دفاعي.

وقال فاوتشي لقناة ABC: "لا أنا ولا الدكتور فرانسيس كولينز ، مدير المعاهد الوطنية للصحة ، كذب أو ضلل بشأن ما فعلناه". 


ويتعامل الدكتور فاوتشي مع الجدل السياسي ، تركز الاكتشافات على شخصية أخرى مثيرة: بيتر داسزاك ، رئيس شركة الأبحاث الخاصة EcoHealth Alliance ، التي تلقت منحة NIH بقيمة 3 ملايين دولار لأبحاث فيروس كورونا وتعاقدت من الباطن على تجارب لمختبر ووهان. 
تُظهر أنشطة Daszak و EcoHealth قبل الجائحة وأثنائها نقصًا مذهلاً في الشفافية حول عملهم مع فيروسات كورونا وتثير أسئلة حول حقيقة الأبحاث .


ومنذ البداية ، عملت داسزاك بقوة لتشويه سمعة أي فكرة أن الوباء قد يكون نتيجة لحادث معمل. 
عندما كانت وسائل الإعلام تتصارع مع أساسيات الموقف لأول مرة ، نظم داسزاك رسالة في المجلة الطبية المرموقة  لا نسيت  من 27 عالمًا ، "لإدانة نظريات المؤامرة التي تشير إلى أن COVID-19 ليس له أصل طبيعي" ، وهو ما يقول بضرورة تسليط الضوء على داسزاك  والتحقيق بشكل أوسع لحسم الأمور حول أصل الفيروس.

أمريكا أمراض الصين وباء فيروس كورونا فيروسات فاوتشي المعهد الوطني للحساسية الوباء COVID-19 أنتوني فاوتشي الأمراض المعدية الآونة الأخيرة ولاية كنتاكي COVID مختبر ووهان علم الفيروسات الاستجواب

موضوعات متعلقة

واشنطن تخفف الضغوط على أنقرة.. اتفاق بين البلدين بشأن الضريبة

هل تريد أمريكا إعادة سيناريو البوسنة والهرسك في إثيوبيا؟.. خبراء يجيبون

فرانسيس هوجن .. كاشفة خفايا مؤسس فيسبوك تتصدر غلاف مجلة التايم الأمريكية

الاستخبارات الأمريكية: روسيا تستعد لغزو أوكرانيا

مصادر أمنية أمريكية: منفذ حادثة دهس ويسكونسن كان يحاول الفرار من جريمة أخرى

كشف اللغز ديسمبر 2022.. حقيقة اغتيال المخابرات للرئيس الأمريكي الأشهر جون كينيدي

حرب الحلفاء الجدد بين معسكرين.. أمريكا والعرب ضد 3 دول كبيرة.. فمن ينتصر في معركة الذكاء؟

حمدوك في أول كلمة له بعد اتفاق الحكم الجديد:مصلحة السودان أولويتنا الأولى

ترشيحاتنا

نص التعديلات الـ 6 في لائحة اتحاد الكرة المصري

أخبار البرلمان.. عقوبة إفشاء أسرار الدولة.. وعقاب المتنمرين على ذوي الإعاقة بالقانون

مصر تحصل على العضوية الكاملة لـ المعهد الروسي المشترك للأبحاث النووية

تعيين ماريو ماندزوكيتش مساعدًا في الجهاز الفني لمنتخب كرواتيا

متحدث الكهرباء يكشف أسباب اختيار موعد العيد السنوي الأول للطاقة النووية.. فيديو

الإجابة عند معمل ووهان.. تفاصيل خطيرة عن متورطين في ظهور فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث في قبر من مات بمرض السرطان؟ بشرى نبوية لا يعرفها الكثير

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

بعد عودته اليوم .. انتهاء مدة مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور غدا

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

يتحدث بمعلومات خاطئة عن الوطن.. أحمد موسى يفتح النار على نجيب ساويرس

محافظ الإسكندرية: المدينة "غرقت" في 30 دقيقة.. و"الأرصاد" لم تتوقع كمية الأمطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

العدس أكلة فرعونية شتوية .. تمنح الدفء والطاقة وطرق متعددة لإعدادها |نوستالجيا

1214 يوم بعيدا عن الملاعب لم تحرم رونالدو البرازيلي من لقب الظاهرة

الكشف عن مجسم كأس العرب.. من الذهب الخالص

فيديو

فيديوجراف.. تعطيل الدراسة .. طقس البحيرة والإسكندرية يفوق التوقعات

ظهور سمكة "الشمس" النادرة في البحر الأحمر لأول مرة... شاهد

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

ادعولها بالرحمة.. سلمى الزرقا قصة ملهمة في محاربة السرطان

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ