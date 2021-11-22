الإجابة عند معمل ووهان.. تفاصيل خطيرة عن متورطين في ظهور فيروس كورونا

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية، إن أنتوني فاوتشي ، كبير مسؤولي الأمراض المعدية في البلاد ، يواجه تحقيق سيناتور ولاية كنتاكي الطبيب راند بول ، حول ما إذا كانت المعاهد الوطنية للصحة مولت أبحاثا خطيرة في معهد ووهان لعلم الفيروسات (WIV) في الصين، وما إذا كان من الممكن أن يكون هذا البحث قد لعب دورًا في الوباء.

وخلال الاستجواب العدواني للسيناتور بول على مدى ثلاث جلسات منفصلة ، أنكر الدكتور فاوتشي التهمة بشدة.



وقال في أول جدال حامي لهم في 11 مايو: "لم تقم المعاهد الوطنية للصحة أبدًا ولا الآن بتمويل أبحاث في معهد ووهان لعلم الفيروسات".



في الآونة الأخيرة ، ومع ذلك ، ظهرت مجموعة من الوثائق التي تعقد إنكار فاوتشي.

وتُظهر الوثائق ، التي تم الحصول عليها من خلال طلبات قانون حرية المعلومات ، أن المعاهد الوطنية للصحة كانت تمول أبحاثًا في مختبر ووهان تضمنت التلاعب بفيروسات كورونا بطرق كان من الممكن أن تجعلها أكثر قابلية للانتقال ومميتة للبشر - وهو عمل يمكن القول إنه يلقي بظلال من الشك على حقيقة ما حصل في ووهان.

وتثبت الوثائق أن كبار المسؤولين في المعاهد الوطنية للصحة كانوا قلقين من أن العمل قد يكون قد تجاوز الخط الذي رسمته الحكومة الأمريكية في تمويل مثل هذه البحوث المحفوفة بالمخاطر.

جاء التمويل من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) التابع للمعاهد الوطنية للصحة ، والذي يرأسه الدكتور فاوتشي.

ولا يوجد دليل على أن التجارب المعنية كان لها أي تأثير مباشر على الوباء. في الماضي ، قدم الدكتور فاوتشي حججًا قوية حول سبب ضرورة هذا النوع من البحث ، وإن كان محفوفًا بالمخاطر ، لمنع الأوبئة في المستقبل ، وكان بإمكانه فعل ذلك مرة أخرى لكن المعاهد الوطنية للصحة تباطأت في طلبات قانون حرية المعلومات بشأن هذه المسألة ، ولم تسلم الوثائق إلا بعد أن رفعت صحيفة ذا انترسيبت الأمر إلى المحكمة.

الرغبة الواضحة في إخفاء الوثائق لم تؤد إلا إلى إثارة الشكوك حول البحث المثير للجدل ووضع المعاهد الوطنية للصحة في موقف دفاعي.

وقال فاوتشي لقناة ABC: "لا أنا ولا الدكتور فرانسيس كولينز ، مدير المعاهد الوطنية للصحة ، كذب أو ضلل بشأن ما فعلناه".



ويتعامل الدكتور فاوتشي مع الجدل السياسي ، تركز الاكتشافات على شخصية أخرى مثيرة: بيتر داسزاك ، رئيس شركة الأبحاث الخاصة EcoHealth Alliance ، التي تلقت منحة NIH بقيمة 3 ملايين دولار لأبحاث فيروس كورونا وتعاقدت من الباطن على تجارب لمختبر ووهان.

تُظهر أنشطة Daszak و EcoHealth قبل الجائحة وأثنائها نقصًا مذهلاً في الشفافية حول عملهم مع فيروسات كورونا وتثير أسئلة حول حقيقة الأبحاث .



ومنذ البداية ، عملت داسزاك بقوة لتشويه سمعة أي فكرة أن الوباء قد يكون نتيجة لحادث معمل.

عندما كانت وسائل الإعلام تتصارع مع أساسيات الموقف لأول مرة ، نظم داسزاك رسالة في المجلة الطبية المرموقة لا نسيت من 27 عالمًا ، "لإدانة نظريات المؤامرة التي تشير إلى أن COVID-19 ليس له أصل طبيعي" ، وهو ما يقول بضرورة تسليط الضوء على داسزاك والتحقيق بشكل أوسع لحسم الأمور حول أصل الفيروس.