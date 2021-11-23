مقدما 10 وصايا للبشرية.." جونسون "يشبه نفسه بـ نبي الله موسي

يشهد حزب المحافظين في بريطانيا حالة من القلق والصدمة، بعد أن شبه رئيس الوزراء بوريس جونسون نفسه بـ النبي موسي وحديثه عن الوصايا العشر الجديدة للبشرية.
وقال جونسون: "قلت لمسئولي الخدمة المدنية إن الوصايا العشر الجديدة هي أنه يجب عليك تطوير صناعات مثل الرياح البحرية والهيدروجين والطاقة النووية واحتجاز الكربون".
ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، أثار تشبه جونسون بـ نبي الله موسي، انتقاد من حزبه، وحزب العمال، وقال الحزب: "نكتة غير مضحكة.. وقد يكون لذلك تداعيات خطيرة بسبب تخبط الحكومة في العديد من القضايا".
وقالت الصحيفة البيطانية، إن هناك قلق متزايد بين أعضاء البرلمان البريطاني بشأن كفاءة رئيس الوزراء بوريس جونسون وقيادته بعد أن ألقى خطاب متوتر أمام قادة الأعمال واتهم بعدم درايته بسلسلة من السياسات الرئيسية من الرعاية الاجتماعية إلى السكك الحديدية.
وقال كبار أعضاء حزبه إنهم بحاجة إلى جونسون لإعادة الحكومة إلى المسار الصحيح بعد أسبوعين كارثيين وسط استياء من أدائه في مؤتمر اتحاد الصناعة البريطانية، حيث فقد تركيزه في خطابه لمدة 20 ثانية تقريبًا.
كان رئيس الوزراء يواجه أيضًا تمرد كبير بسبب مقترحاته للرعاية الاجتماعية ، والغضب من قرار تقليص تحسينات السكك الحديدية في الشمال والإحباط من فشل الحكومة في الوفاء بوعودها على القوارب الصغيرة التي تعبر القناة.
واشتد التوتر بين نواب حزب المحافظين بشأن جونسون بعد أن قال مصدر في داونينج ستريت إن هناك الكثير من القلق داخل المبنى بشأن رئيس الوزراء.
وأضاف أن مجلس الوزراء بحاجة إلى الاستيقاظ والمطالبة بتغييرات جادة بخلاف ذلك سيستمر الأمر في التفاقم ".