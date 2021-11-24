عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصر الإسلامية.. أول قرية استقبلت القبائل الإسلامية وطريق للحجاج ومتحف تاريخي مفتوح

قرية القصر الإسلامية
قرية القصر الإسلامية

تشتهر محافظة الوادي الجديد بالعديد من القرى الأثرية  ومنها قرية القصر الإسلامية  التابعة لمركز الداخلة، إحدى أعرق القري الإسلامية الأثرية منذ مئات السنين، والتى كانت طريقا رئيسيا للحجاج والقوافل القادمة من بلاد المغرب فى طريقهم للأراضي الحجازية، وتقع على بعد 32 كم شمال مدينة موط عاصمة مركز الداخلة، وسميت بهذا الإسم لوجود بقايا قصر رومانى قديم تحت أطلال هذه القرية، والتى يحدها من الشمال تل مرتفع ومن الشرق بئر العين الحامية، ومن الجنوب مسجد نصر الدين، ومن الغرب مقام الشيخ حمام، وفى طرفه الشمالى ضريح الشيخ أبو بكر.

يقول الأثري صبري يوسف إن قرية القصر تعتبر أول قرية استقبلت القبائل الإسلامية بالواحات عام 50 هجرية وبها بقايا مسجد من القرن الأول الهجرى وازدهرت فى العصر الأيوبي، وكانت عاصمة الواحات وبها قصر الحاكم وهى أصل التسمية أحد مداخل القصر الإسلامية القديمة المسماة (بالحصن) وتعتبر بمثابة متحف تاريخى مفتوح لعدة عصور كالفرعونية والرومانية واليونانية والقبطية والإسلامية .

الانتهاء من إعداد خطة التأمين الطبي لطلاب المدارس بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من زراعة مليون نخلة في إبريل المقبل

وأوضح يوسف أن  القرية يظهر بها ملامح التاريخ الرومانى من خلال وجود أحجار القصر الرومانى التى استخدمت فى بناء واجهات المنازل القديمة، حيث يرجع تاريخ بناء القصر إلى القرن العاشر الهجرى" السادس عشر الميلادى"، وامتد العمران بها حتى العصر العثمانى، وللمدينة تخطيط هندسى رائع حيث تم تقسيمها إلى دروب وأحياء وحارات يغلق كل حارة باب كبير وللقرية عشر بوابات تغلق على عشر حارات ليلا خوفا من غارات القبائل المعادية.

وأوضح ان ملامح العمارة القديمة باقية فى القرية حتي الان  وهى عبارة عن حارات كانت تغلق ليلا ولكل حارة بابين احدهما للدخول والآخر للخروج لا يفتحهما بعد ذلك إلا شيخ الحارة فى الصباح الباكر، واشتهرت القرية فى ذلك الوقت بالعديد من الحرف سميت على اسمها بعض الحارات والدروب كحارة النجارين والحدادين ولا تزال بعض تلك الحرف باقية حتى الآن وأهمها صناعة الأوانى الفخارية بمنطقة الفاخورة.

ولفت الي ان منازل قرية القصر القديمة التى بنيت من الطوب اللبن أثناء العصرين الأيوبى والعثمانى بالدقة والنظام والارتفاع والتصميم المعمارى الفريد الذى يؤدى إلى انخفاض درجات الحرارة داخل القصر إلى 12 درجة مئوية مقارنة بمن حولها من قرى، لوجود نظام هندسى للتهوية يسمح بدخول الهواء الرطب إلى البيوت ويطرد الهواء الساخن، حيث إن الشوارع والممرات ضيقة تحدث تبريدا طبيعيا فى الصيف.

واشار الي ان آثار القرية تتضمن  أقدم معصرة لزيت الزيتون بالمحافظة، وهى عمرها حوالى 6 قرون ومدرسة العلوم الشرعية أنشئت فى عهد المماليك منذ حوالى 500 عام فى مدينة القصر الإسلامية بمحافظة الوادى الجديد، وحولها الأتراك بعد ذلك إلى محكمة وسجن، وظلت على حالها حتى تم ضمها للمعالم الأثرية الإسلامية وأصبحت مزارًا هامًا لكل رواد وزائرى محافظة الوادى الجديد.

 

589
589
588
588
591
591
محافظة الوادى الجديد اخبار محافظة الوادي الجديد قرية القصر الاسلاميه مركز الداخلة الوادى الجديد متحف روماني

موضوعات متعلقة

تطوير 16 حضانة كمرحلة أولى ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة بالوادي الجديد

تحسبا للطقس السيء..تطهير مخرات السيول وتأمين مسار أسلاك الكهرباء في الخارجة

البدء في إنشاء 3 وحدات إطفاء جديدة بمركزي باريس والداخلة بالوادي الجديد

إسكان الوادي الجديد: الانتهاء من مشروع ترميم مدينة "بلاط" الإسلامية

صحة الوادي الجديد: تشغيل 10 عيادات تشخيص عن بعد في 6 تخصصات طبية

دراسه لإنشاء وحدة غسيل كلى بمركز حسن حلمى لذوى الاحتياجات بالخارجة

الانتهاء من تخصيص 4660 فدانا لصالح مشروع "وقف النخيل" بالوادى الجديد

سحب 65 ألف فدان من مستثمرين غير جادين بـ الوادي الجديد

ترشيحاتنا

ريال مدريد في مهمة ثأرية الليلة ضد شيريف تيراسبول في دوري الأبطال

خطوة بخطوة.. الطريقة الصحيحة لتخزين الأسماك و المدة المحددة للصلاحية

أسوس توفر أقوى هواتف الألعاب ROG Phone 5S بسعر خرافي

سعر ومواصفات سيارة جيب رينيجيد في السعودية

هل يجوز لابنى الزواج من بنت خالي؟.. الإفتاء توضح

الحبس سنة و20 ألف جنيه غرامة حال عدم إخطار المأذون الزوجة الأولى بالزواج الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكرا على التقدير.. أول تعليق من منة شلبي على خسارتها جائزة إيمي

والد مروان محسن يكشف تفاصيل إصابة اللاعب الخطيرة وموعد إجراء عملية جراحية

كلمات مؤثرة| أول تعليق من تيسير فهمي بعد وفاة شقيقها في حريق المهندسين

الأرصاد: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة في ذلك الموعد.. ونصيحة للتعامل معه |فيديو

ميدو يطالب بمعاقبة جماهير الأهلي

تحذير جديد من الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة

الأرصاد تزف بشرى عن طقس الأربعاء وتحذر من ظاهرة صباحية.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة

حكم الصلاة بقصار السور فقط.. الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من تكريم حمادة هلال والإعلامية دينا شرف الدين

جلسات عمل مكثفة.. أحمد الفيشاوي يستعد لفيلم عودة طاقية الإخفا

هل طرده أوباما وعلاء.. ماذا حدث مع الطفل معاذ في مباراة الزمالك والبنك الأهلي؟

الأقدم في تاريخ البشرية..اكتشاف أثري ضخم بالمغرب عمره 150 ألف سنة

فيديو

دور الحكومة والقطاع الخاص.. مدبولي: استراتيجية واضحة للسنوات الخمس

الصدمة والفجأة والسرطان .. كواليس رحيل 4 مذيعات في أسبوع

يقف وراء الجريمة.. إليك أضرار ومخاطر مخدر الشبو |فيديو جراف

شاهد فرح آية مكرم وكيف فاجأها تامر حسني أمام الحضور .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ