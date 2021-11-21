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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من إعداد خطة التأمين الطبي لطلاب المدارس بالوادي الجديد

وكيل وزارة الصحه
وكيل وزارة الصحه

انتهت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، من خطة التأمين الطبي للمدارس ضد فيروس كورونا  وذلك لكافة الطلاب وهيئة التدريس.

 

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إن المديرية انتهت من تلقيح جميع العاملين بالقطاع التعليمي والحالات التي لم تتلقى التلقيح بسبب موانع طبية يجري متابعتها وعمل مسحة طبية لها مرتين أسبوعيا لحين تلقي اللقاح، وموضوع تلقيح العاملين بالمدارس هو أبرز محور في خطة التأمين الطبي للمدارس ضد فيروس كورونا.

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وأضاف محروس، أنه جرى تنظيم ندوات تثقيفية من فرق التثقيف الصحي بالمديرية لجميع العاملين بقطاع التعليم للتوعية بأهمية وفوائد اللقاح، مع وضع خطط للمدارس تتضمن طرق تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل كل مدرسة، بالإضافة لتوفير زائرة صحية بالمدارس لمتابعة  الطلاب وحالتهم الصحية مع قياس درجات الحرارة لكل متواجد بالمنشأة التعليمية مع ملاحظة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي داخل المنشأة.

 

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