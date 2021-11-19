تسويق التكنولوجيا والابتكار.. تعاون بين جامعة الوادي الجديد وأكاديمية البحث العلمي

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكتولوجيا والدكتور عمرو فاروق نائب رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية د. وفاء عبدالرشيد المدير التنفيذي لمكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا ونوادي ريادة الأعمال بالاكاديمية والوفد المرافق لهم بمكتبة بالمبنى الادارى للجامعة.

قال طنطاوي، إن الجامعة والاكاديمية تربطهما علاقات تعاون قوية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال توطين مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار ونادي ريادة الأعمال بالجامعة.

اقرا ايضا:

وأضاف د. أحمد دياب أن اللقاء شهد تباحث الطرفين حول دور مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار (تايكو) بالجامعة في سبيل دعم المبتكرين وأصحاب الأفكار الإبداعية وبناء القدرات في مجالات ريادة الأعمال وتصنيع النماذج الأولية للأفكار التي تخدم التحديات المجتمعية في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمحافظة، مضيفًا أن الوفد قد شاهد فيلمًا قصيرًا يوضح أنشطة مكتب التايكو ونادي ريادة الأعمال خلال الفترة السابقة.

كما تفقد صقر مقر مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار ونادي ريادة الأعمال بالجامعة، وأثنى على الدعم المقدم من الجامعة لمكتب التايكو ونادي ريادة الأعمال بالجامعة مثمنًا الأنشطة التي يقوم بها المكتب لخدمة رؤى الجهتين في دعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار تحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

IMG-20211119-WA0013

IMG-20211119-WA0011

IMG-20211119-WA0010

IMG-20211119-WA0009

IMG-20211119-WA0014

IMG-20211119-WA0008