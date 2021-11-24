مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24- 11- 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاربعاء 24 - 11 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مواجهات دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



بشكتاش× أياكس أمستردام- الساعة 7:45 مساء

انتر ميلان× شاختار دونيتسك - الساعة 7:45 مساء

مانشستر سيتي× باريس سان جيرمان- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 English

كلوب بروج × لايبزيج- الساعة 10 مساء

سبورتينج لشبونة× بوروسيا دورتموند - الساعة 10 مساء

أتلتيكو مدريد× ميلان- الساعة 10 مساء

ليفربول× بورتو - الساعة 10 مساء على قناتى beIN Sports FR HD 2 و beIN Sports HD 2 English

شيريف تيراسبول× ريال مدريد - الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

سبارتاك موسكو × نابولي- الساعة 5:30 مساء