صحة الشيوخ: تولي مصر رئاسة الكوميسا يعزز جهودها لتحقيق التكامل الاقتصادي بأفريقيا

وجّه الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، التهنئة للشعب المصري لاستضافة مصر قمة تجمع دول كوميسا بعد غياب طويل دام لأكثر من 20 عامًا، مؤكدًا أن انعقاد القمة يؤكد حجم الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية لاستعاده موقع مصر الطبيعي علي المستوي الأفريقي والدولي بصفتها دولة رائدة في كافة المجالات.

وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية اليوم ، إلى أن هذه الجهود شملت تنشيط التعاون بين مصر والدول الإفريقية في جميع المجالات و استضافة عدد من المؤتمرات والمنتديات المهتمة بالاستثمار والاقتصاد والأمن فى القارة الأفريقية.

واضاف الدكتور محمد جزر ، أن تولي مصر رئاسه تجمع دول كوميسا ، يسهم في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا ، مؤكدا على استمرارالجهود المصرية مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.

واكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته أن مصر ستسعى خلال رئاستها للتجمع على تشجيع كافة المبادرات التي تساهم في تيسير بيئة الأعمال خاصة المبادرات الهادفة للتحول الرقمي والشمول المالي لخدمة الشركات السغيرة والمتوسطة، وكذلك كافة المبادرات الهادفة لتشجيع مشاركة سيدات وشباب الأعمال في عملية التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى تشجيع حركة الاستثمارات البينية للقطاع الخاص في القطاعات الانتاجية المختلفة ، مما يعني ان المجموعه سوف تشهد طفره في المرحلة القادمة في مجالات التحول الرقمي ومشاركة جميع الاطراف للوصول للتكامل الاقتصادي الذي هو هدف التجمع.

وأضاف الدكتور محمد جزر ، أن تركيز الرئيس على زيادة انخراط مجتمع الأعمال المصري مع دول التجمع للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية أمام الشركات المصرية والشركات من الدول الأعضاء والعمل على تنمية التجارة البينية المشتركة وفقا لمبدء المنفعة المتبادلة التي تحقق المصلحة للجميع مما يعني فتح اسواق كبيرة وواعدة لمجتمع الاعمال المصري المطالب بان يكون علي مستوي طموح الرئيس عبد الفتاح السيسي.