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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملايين الوفيات.. تحذير شديد اللهجة من الصحة العالمية لـ الحاصلين علي لقاح كورونا

الصحة العالمية
الصحة العالمية

حذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالقاح فيروس كورونا بالبقاء حذرين عندما يتعلق الأمر بالإصابة بـ فيروس كورونا وعدم الوقوع في "شعور زائف بالأمان".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي حول أزمة فيروس كورونا في أوروبا.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي من أنه لا توجد دولة أو منطقة أمنة وشدد على أهمية التأكد من أن الإجراءات الصحيحة موجودة لتجنب أسوأ عواقب أي موجات مستقبلية' كما دعا إلى المشاركة الصحيحة في "ثمار العلم".

وتوقعت منظمة الصحة العالمية بشكل صارخ أن أكثر من مليوني شخص قد يموتون من فيروس كورونا في أوروبا خلال الشتاء المقبل وأن معظم البلدان قد ترى أنظمتها الصحية تغمرها الزيادة.

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عادت بؤرة للوباء .. إعلان خطير من الصحة العالمية بشأن كورونا

في ضوء تصاعد أعداد فيروس كورونا في جميع أنحاء المنطقة، اتخذ المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) قرارًا بتغيير موقفه السابق بشأن اللقاحات المعززة، ويوصي بها الآن لجميع البالغين.

كما دخلت النمسا بالفعل في إغلاق عام جديد لمدة 10 أيام بينما تفكر دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا، في اتخاذ تدابير تقييدية جديدة وحتى التطعيم الإلزامي.

وهذا الأسبوع، أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) تحذيرات سفر تدعو الأمريكيين بتجنب السفر إلى ألمانيا والدنمارك بسبب تفشي فيروس كورونا.

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