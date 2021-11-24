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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تستعد لنقل أكبر قواعدها العسكرية من كندا إلى دولة خليجية

الجيش البريطاني
الجيش البريطاني

أفادت مصادر لصحيفة التيلجراف البريطانية، بأن الجيش البريطاني سينقل أكبر قواعده في كندا إلى دولة خليجية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وزير الدفاع البريطاني بين والاس من المتوقع أن يعلن هذا الأسبوع عن مغادرة القوات لقاعدة "سافيلد" في محافظة ألبرتا الكندية إلى سلطنة عمان.

ومن المقرر أن تكون القاعدة الجديدة في الدقم بشرق سلطنة عمان، وهي ستكون أكبر ميدان تدريبي للدبابات.

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وقال مصدر في وزارة الدفاع للصحيفة: "إذا كانت عندكم 148 دبابة فقط، و22 منها عالقة في كندا، فهذا يعني أن الدبابات الـ 22 غير مستعدة وغير متاحة لأي عمليات".

وتابع: "وأذا كانت تجري تدريباتها في بولندا أو الدقم، فمن المنطقي أن تكون لها فاعلية أكثر من ناحية العمليات أو الردع".

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أن القاعدة في سافيلد الكندية لن تغلق قبل 2023، إذ أن هناك تدريبات واسعة النطاق للدبابات مقررة للسنتين القادمتين.

وعلى الرغم من إغلاق قاعدتها في وقت لاحق، ستبقي بريطانيا على قوة صغيرة في كندا، ستكون على اتصال بالشركاء الكنديين.

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