التحالف العربي يعلن عن تفاصيل عملية عسكرية جديدة ضد ميليشيا الحوثي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل العملية العسكرية التي شنها على ميليشيا الحوثي في صنعاء اليمنية.

وقال التحالف العربي في بيان له إن مقاتلاته دمرت ورشا للصواريخ الباليستية والمسيرات ومخازن تحت الأرض بصنعاء.

وأضاف التحالف العربي بقيادة السعودية أن" المتورطين بالعمليات العدائية والقيادات الإرهابية أهداف عسكرية مشروعة"، مشيراً إلى أن المليشيات تعيد تأهيل استخدام المعسكرات والمواقع للتمويه.

وكان أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تنفيذ 15 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لشبكة "العربية"، قال التحالف إنه عمليات الاستهداف تمكنت من تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية وصلت إلى 95 عنصرا من ميليشيا الحوثي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الأربعاء، أن هجوم الحوثي المستمر على مأرب تسبب في تداعيات متوالية في جميع أنحاء البلاد.