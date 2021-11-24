لمدة 90 يوما.. سلوفاكيا تعلن حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا، إدوارد هيجر، اليوم الأربعاء، عن فرض حالة الطوارئ في البلاد بسبب جائجة فيروس كورونا اعتبارا من 25 نوفمبر ولمدة 90 يوما، وذلك علاوة على الإغلاق المفروض لمدة أسبوعين.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، خلال مؤتمر صحفي قال هيجر إن الحكومة ستراجع الوضع الوبائي بعد 10 أيام وقد تخفف بعض القيود المفروضة في إطار مواجهة جائحة كورونا، لكنه شدد على أن تخفيفها لن يشمل سوى المواطنين المطعمين أو المتعافين من فيروس كورونا بعد إصابتهم بهذا المرض.

كما أعلنت وزارة الصحة السلوفاكية عن تسجيل 10315 إصابة بـ فيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي حصيلة غير مسبوقة في سلوفاكيا منذ بداية الجائحة,

أشارت الوزارة إلى أن 72% من المصابين بـ فيروس كورونا لم يتلقوا اللقاح.