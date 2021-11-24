فرنسا.. القبض على 4 مهربين لتورطهم في حادث غرق 31 مهاجرا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء، أن الشرطة القت القبض علي أربعة مهربين يشتبه في تورطهم المباشر بحادث غرق زورق المهاجرين الذي أودى بحياة 31 شخصا في قناة المانش.

ووفقا لوكالة فرانس برس، قال جيرالد دارمانان: "أريد أن أقول من هذا المكان إن المسؤولين عن هذا الوضع المؤسف هم المهربون".

كما دعا إلى رد دولي منسق وقاس على هذه المأساة التي تؤثر فينا جميعا.

وأعلنت الشرطة الفرنسية مصرع 31 مهاجرا قبالة سواحل كاليه شمال فرنسا إثر غرق زورقهم أثناء محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا.

وتعهد ماكرون بالعثور على المسؤولين عن حادث غرق الزورق الذي كان يقل المهاجرين، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة الفرنسية توقيف أربعة مهربين مشتبه فيهم بحادث غرق مركب في المانش.

وقال ماكرون إن فرنسا لن تدع القناة لتصبح مقبرة وإنه يدعو إلى "اجتماع طارئ للوزراء الأوروبيين المعنيين بتحدي الهجرة وضمان بذل كل الجهود للعثور على المسؤولين عن هذه المأساة وإدانتهم".