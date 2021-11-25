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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للفتيات.. تعرفي على موضة فساتين الزفاف والسوارية لـ الشتاء

صدى البلد

تعتبر فساتين السواريه والزفاف بموضة الكاب من أكثر القصات موضة لخريف وشتاء 2021 حيث تعطي العروس مظهر جذاب سواء كانت القصة لفستان زفاف أو خطوبة أو كتب كتاب أو سواريه.


وقالت الفاشون بلوجر مريم مروان، يعد الفستان الذى يحتوى على قطعة إضافية "الكاب" من أهم القطع التى تعد موضة لفساتين السواريه والزفاف سواء للمحجبات أو غيرهن، إذ يكون هو الخيار الأول الذى يلجأ إليه عدد كبير من الفتيات بمجرد تلقى دعوة لحضور مناسبة سعيدة، ويمكنك الاختيار بين عدد من الفساتين التى تتنوع تصميماتها بشكل أنيق.


وأضافت الفاشون بلوجر، هناك الكثير من موديلات فساتين  السواريه و الزفاف الكاب، ولكن قبل معرفة التصميم الذي يلائم شكل قوامك عليك معرفة القصات الموجودة والتي يمكن أن تتناسب مع إطلالاتك، فإن كنت تبحثين عن موديل فستان الكاب لاختياره أثناء كتب الكتاب للظهور بشكل محتشم يمكن اختيار الموديل الذي يتميز بكاب متحرك حيث يمكنك التخلي عنه في أي وقت.


واضافت يمكن أيضاً أن يتناسب هذا الموديل مع ذوق العروس التي ترغب في التجديد من شكل إطلالتها خلال حفل الزفاف بدلاً من ارتداء أكثر من موديل فستان زفاف خلال الحفل، وذلك بارتداء الكاب في بداية الحفل ثم التخلي عنه بعد مرور بعض الوقت.


واوضحت أنه بالنسبة للسواريه فإن الفستان الكاب من الجبير يختلف عن خامة باقى القماش الذى يكون من خامة الساتان مثلا، وتم تم تصميمه بحيث يكون الفستان سادة دون أى تفاصيل، ومعه كاب من الجبير يصل إلى الأرض ليضفى على من ترتديه مزيد من الأناقة والرقى.


وكذلك موديل من الفستان يحمل شكل الكاب من الأمام وطويل من الخلف بشكل متدرج وانسيابى باللون البينك الفاتح وبعض التطريز، ما يجعله يلائم المناسبات ويمكن ارتداؤه فى الخطوبة.

السواريه فساتين السواريه حفل الزفاف للمحجبات موضة لفساتين

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