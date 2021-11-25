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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة رمضان وطلب صلاح وتفوق الشناوي.. مساعد كوبر يكشف كواليس المنتخب قبل وبعد التأهل لمونديال روسيا

محمد صلاح مونديال
محمد صلاح مونديال روسيا 2018

كشف محمود فايز مساعد هيكتور كوبر في الجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر عن كواليس عدم مشاركة محمد صلاح أمام أوروجواي في المباراة الأولى للفراعنة في كأس العالم 2018 في ر وسيا.

وقال فايز عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "عندما وصل كوبر لمصر لم يكن هناك قوام أساسي للمنتخب وبدأ في اختيار العناصر التي ستشارك خلال هذه المرحلة رغم قلة الخيارات المتاحة أمامه".

وأضاف "كوبر استبعد باسم مرسي من المنتخب بعدما غادر إلى فندق الإقامة بين شوطي مباراة غانا في تصفيات كأس العالم".

وواصل "كوبر عاقب رمضان صبحي خلال أمم إفريقيا 2017 بعدما ركل زجاجة مياه واستبعده من مباراة المغرب رغم عدم وجود لاعبين على مقاعد البدلاء".

وأفصح "محمد صلاح كان يريد المشاركة أمام أوروجواي في كأس العالم وأكد أنه تعافى تماما من الإصابة لكن الجهاز الفني فضل عدم المجازفة به رغم احتياج المنتخب له في هذه المباراة أكثر من أي مواجهة أخرى".

واستمر في تصريحاته "عصام الحضري كان الأقرب لتمثيل منتخب مصر في كأس العالم لأنه الذي شارك في مشوار التأهل بالكامل، لكن الشناوي استطاع أن يحصل على مكانه الأساسي في المونديال بسبب تألقه ومستواه قبل البطولة".

وشرح "مروان محسن كان يخدم خطط كوبر مع المنتخب وكان يفتح المساحات ويشتت المدافعين من أجل إتاحة الفرصة أمام صلاح وباقي اللاعبين لتسجيل الأهداف".

وأتم تصريحاته "شيكابالا كان مكانه في برشلونة أو ريال مدريد لكنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له، كان يلعب في ناد كبير في مصر واحترف وهو في سن صغير، لكنه لم يساعد نفسه".

 

محمود فايز منتخب مصر هيكتور كوبر محمد صلاح أوروجواي كأس العالم 2018 في ر وسيا

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