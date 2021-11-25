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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دور الجمعيات الأهلية في مناهضة العنف ضد المرأة في ندوة بشمال سيناء

مؤتمر مناهضة العنف
مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة في سيناء

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، ندوة تحت عنوان "دور الجمعيات الاهليه والمجتمع المدني في مناهضة العنف ضد المرأة" برئاسة إحسان داود غالي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وحملة ١٦ يوم التي ينفذها المجلس القومي للمرأة تحت رعاية  الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

 

حضر الندوة د. سهام جبريل عضو الأمانة العامة ومقررة لجنة المحافظات ونهي رضوان مقرر مناوب الفرع وحضور العضوات، فاطمة نصار وفريال عبيد ود. أمل الخليلي وعايدة مصبح ومشاركة ٤ جمعيات أهلية.

 

 العنف النفسي:

وأشارت  إحسان داود غالي مقررة الفرع، إلي الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وحملة ١٦ اليوم الذي ينفذها المجلس القومي للمرأة خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ حتي ١٠ ديسمبر المقبل كما تحدثت عن صور وأشكال العنف ضد المرأة وخاصة العنف النفسي وصور العنف كالزواج المبكر والختان والحرمان من الميراث والحرمان من التعليم  وكيفية مناهضة العنف من خلال أسس التربية السليمة في الأسرة وعدم التفرقة بين الابن والأبنة في المعاملة وتفضيل الولد علي البنت واعطاؤه امتيازات وصلاحيات عن اخته  وهي تعتبر بداية لزرع نواة العنف ضد المرأة منذ الصغر.

 

كما أشارت الي ان المرأة هي صانعة السلام وهي أساس البيت حيث يقع علي كاهلها مهمة عظيمة وهي خلق وتنشئة جيل واعي قادر علي خدمة وطنه وفرد فعال في المجتمع يؤمن بالمساواة بين الجنسين.

 

وتحدث سوسن حجاب عن دور الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني في مناهضة العنف ضد المرأة وعن سبب اختيار يوم ٢٥ نوفمبر يوم مناهضة العنف ضد المرأة.

 

وتحدثت  د. سهام عن لجنة المحافظات ودورها في حل قضايا المرأه وأهمية المساواة بين الرجل والمرأة لاستقرار الأسرة والمجتمع ومحاور تمكين المرأة ومساندتها وتمكينها سياسيا واقتصاديا.

 

وتحدثت نسرين محامية مكتب الشكاوى بالفرع عن حقوق الزوجة في قانون الأحوال الشخصية والتحدث عن قانون الخلع والفرق بين الخلع والطلاق والآثار المترتبة عليهما، واكدت علي دور مكتب الشكاوي و أهدافه وشبكة المحامين المتطوعين والخط الساخن ١٥١١٥ له.

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