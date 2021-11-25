المغرب توقع مع إسرائيل اتفاقية لشراء طائرات مسيّرة وأنظمة أسلحة متقدمة

وقعت المغرب اتفاقية مع وزير الجيش بيني جانتس ، يوم الخميس، لشراء مسيّرات وأنظمة أسلحة متقدمة إسرائيلية.

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلية في تصريح مكتوب : "في إطار زيارته للمغرب، وقّع وزير الجيش بيني جانتس والوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، مذكرة تفاهم دفاعية رائدة".

وأضافت: "توفر الاتفاقية إطارًا صلبًا يُضفي الطابع الرسمي على العلاقات الدفاعية بين البلدين، ويضع أساسًا يدعم أي تعاون في المستقبل"

وتابع التصريح: "ستُمكن الاتفاقية المؤسسات الدفاعية في كلا البلدين من التمتع بتعاون متزايد في مجالات: الاستخبارات والتعاون الصناعي والتدريب العسكري وغير ذلك"

وأشارت وزارة الجيش الإسرائيلية إلى أن الاتفاق "يمثل خطوة مهمة في تعميق العلاقات بين إسرائيل والمملكة المغربية، اللتين تستفيدان بالفعل من زيادة التعاون الاقتصادي، والسياحة الثنائية، والعلاقات الشعبية الدافئة"

وهذه الاتفاقية الثانية، التي توقعها إسرائيل والمغرب، خلال زيارة بيني جانتس للرباط، التي بدأت الثلاثاء

والأربعاء، قالت وزارة الجيش الإسرائيلية، إن جانتس، ولوديي، وقّعا "مذكرة تفاهم دفاعية رائدة (..) في مجالات الاستخبارات والتعاون الصناعي والتدريب العسكري وغير ذلك"

ووصل جانتس إلى العاصمة المغربية، مساء الثلاثاء، في أول زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، لوزير دفاع إسرائيلي، تستمر حتى يوم الخميس

وكانت إسرائيل والمغرب قد أعلنتا نهاية العام الماضي عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد توقفها عام 2002

ومنذ ذلك الحين، تم افتتاح سفارة لإسرائيل بالمغرب خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى الرباط في أغسطس الماضي

كما أُعيد افتتاح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب وتدشين خط طيران مباشر بين البلدين.