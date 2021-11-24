استفزاز جديد .. إسرائيل تصادق على بناء أكبر حي استيطاني في القدس

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مصادقة بلدية القدس التابعة لحكومة إسرائيل على مخطط لبناء أكبر حي استيطاني في مدينة القدس.

ووفقا لصحيفة هارتس العبرية، فأن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية القدس صادقت على الترويج لمخطط بناء مستوطنات جديدة في منطقة المطار المهجور شمال القدس، ويضم حوالي 9000 وحدة سكنية وهو المخطط الاستيطاني الأكبر من نوعه.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن الحي الاستيطاني يقع في منطقة كان من المقرر تسليمها للسلطة الفلسطينية وفق محادثات السلام السابقة مع الفلسطينيين.

ووفقا للصحيفة العبرية، يشمل المخطط الاستيطاني بناء فنادق، ومرافق وحدائق عامة، ومناطق صناعية، شمال مدينة القدس، كما يشمل المخطط إقامة مجمعات تجارية.

وتابعت الصحيفة، أن الخطة التي أطلقتها وزارة الإسكان الإسرائيلية ووافقت عليها اللجنة المحلية تشمل الحفاظ على مبنى المطار التاريخي وترميمه، وستكون حوله مجموعة من المسارات، والأماكن العامة.

وأوضحت الصحيفة، أن المطار تم ضمه إلى إسرائيل في نهاية حرب الأيام الستة، ورغم أن قيادة إسرائيل كانت تأمل بجعله مطارًا دوليًا في القدس، لم توافق أي شركة طيران دولية على الهبوط والإقلاع آنذاك، ثم تم استخدامه للرحلات الداخلية حتى العام 2000، وبعدها تم إغلاقه إبان الانتفاضة الثانية، وتم التخلي عنه منذ ذلك الحين.

وأضافت الصحيفة، أن المضي قدمًا في تنفيذ المخطط الاستيطاني يحتاج إلى موافقة سياسية لمواصلة عمليات المصادقة على المخطط المقترح“، مشيرة إلى وجود معارضة أمريكية متوقعة من قِبل إدارة الرئيس جو بايدن.