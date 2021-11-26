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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان قرية تونا الجبل يشكون من توصيل كابلات ضغط عالي تبعد عن المنازل بـ 3أمتار

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد محمد حسن شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من تركيب كابلات ضغط عالي أمام منزله.

وقال على حسن عمر في شكواه نعاني نحن سكان  شارع مسجد السلام بقريه تونا الجبل مركز ملوي محافظه المنيا من تعمد شركه الكهرباء من تركيب 2كابل ضغط عالي في وسط مياه الصرف الصحي امام منازلنا في مسافه تقل عن ثلاثه امتار وعمق اقل من خمسين سم مما يعرضنا للخطر وذلك مع وجود المسار البديل وهو اعلي منسوبا عنا بأربعة أمتار.


وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية للتواصل.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل
على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

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