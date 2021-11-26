سكان قرية تونا الجبل يشكون من توصيل كابلات ضغط عالي تبعد عن المنازل بـ 3أمتار

أرسل القارئ أحمد محمد حسن شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من تركيب كابلات ضغط عالي أمام منزله.

وقال على حسن عمر في شكواه نعاني نحن سكان شارع مسجد السلام بقريه تونا الجبل مركز ملوي محافظه المنيا من تعمد شركه الكهرباء من تركيب 2كابل ضغط عالي في وسط مياه الصرف الصحي امام منازلنا في مسافه تقل عن ثلاثه امتار وعمق اقل من خمسين سم مما يعرضنا للخطر وذلك مع وجود المسار البديل وهو اعلي منسوبا عنا بأربعة أمتار.



وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية للتواصل.

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ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم