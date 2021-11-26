برنامج لتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا بالشيخ زويد بمناسبة موسم الشتاء

نفذت جمعية تنمية المجتمع بالجورة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، برنامج لتوزيع مساعدات الأسر الأكثر احتياجا بمناسبة موسم الشتاء، حيث تم توزيع 194 بطانية و44 مفرش في قري أبو العراج والظهير والتجمعات المحيطه بهما بالشيخ زويد، وتم ذلك بناءا علي توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

دعم العائدين

وأكد علي غيط مدير مديرية التضامن في شمال سيناء، علي ضرورة تقديم الدعم من كافة المؤسسات للعائدين لديارهم في قري جنوب الشيخ زويد، وحث الجمعيات علي المشاركة الموسعه في هذا الصدد.

وقامت جمعية الجورة بتجهيز 50 بطانية وخزان مياه وفرش للمسجد وأدوات ترفيهية لـ 100 طفل، كما شاركت مديرية التضامن بـ 144 بطانية و44 مفرش.