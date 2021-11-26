أعشاب طبيعية وفيتامينات.. كورس سحري لعلاج مشاكل القولون |فيديو

قالت الدكتورة سارة المهدي، أخصائية التغذية العلاجية، إن الأكل السريع والدسم يمكن أن يصيب الفرد بالقولون وخاصة العصبي، متابعة أن 90% من الشعب المصري يميل إلى الأكل السريع.

وأوضحت “سارة المهدي” خلال حوارها ببرنامج “طبيب البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”،أن كورس أوندي عبارة عن أعشاب طبيعية، حيث يتكون من الأناناس قشور الباسيليوم، والعديد من الفيتامينات A،C،E، بالإضافة إلى الجارسينيا، مؤكدة أن كل هذه أعشاب طبية علاجية تم تجميعها في عبوة واحدة وهو أوندي.



وتابعت: “كورس أوندي يساعد المريض على التخلص من الإمساك المزمن، والانتفاخات، وحموضة المعدة، على الفور وبشكل سريع”.



وأضافت: “يتم وضع هذه العبوة على كوب من الماء وتناوله قبل أو بعد الفطار”، مشيرة إلى أنه يمكن الاعتماد على كورس أوندى كـ وجبة إفطار.