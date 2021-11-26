تقرير: محمد صلاح ينتظر اتصالا من ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، ينتظر اتصالًا من نادي ريال مدريد الإسباني، للتفاوض حول إمكانية انتقاله للفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع “ برنابيو ديجيتال” الإسباني، فإن محمد صلاح على تواصل بالفعل مع إدارة نادي ريال مدريد، وأن اللاعب ينتظر أي تحرك رسمي من الفريق الإسباني، للتفاوض حول رحيله عن ليفربول الصيف المقبل.

وأشار الموقع إلى أن عملية التفاوض مع محمد صلاح معُقدة وثانوية بالنسبة لنادي ريال مدريد، رغم أن اللاعب ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل.

وأضاف الموقع أن التعاقد مع محمد صلاح ليس أولوية بالنسبة لريال مدريد، حيث أن النادي يرغب في التعاقد مع كيليان مبابي جناح نادي باريس سان جيرمان، ويأتي محمد صلاح كبديل حال فشل التعاقد معه.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، حيث مازال النادي الإنجليزي يماطل في تلبية مطالب “ الفرعون” المصري.