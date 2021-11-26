كفرالشيخ خلال 24 ساعة.. افتتاح مسجد عميرة الشرقية..وضبط زريعة أسماك في البرلس

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، عدداً من الأحداث والفعاليات المهمة، على مدار اليوم، حيث افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، مسجد عميرة الشرقية بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في حضور عدد كبير من الأئمة بالبرلس وبلطيم والأهالي، على مساحة 305 متراً، منهم 220 متر مساحة الصحن، بتكلفة مليون و525 ألف بالجهود الذاتية.

وأشاد يونس، بالجهود الذاتية من قبل الأهالي الذين تحملوا التكلفة بالاضافة لفرش المسجد بالجهود الذاتية، مشيراُ إلى أنه تم الالتزام بالخطبة الموحدة في جميع المساجد والتي حددتها وزارة الأوقاف بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وموضوعها الأمن والأمان وحسن معاملة المواطنين بعضهم البعض، وألقى الخطبة بالمسجد مدير عام الدعوة الشيخ عبدالقادر سليم.

وأضاف الشيخ عطا بسيونى، وكيل مديرية الأوقاف، أنه تم اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطهير المساجد عقب وبعد الصلاة ، وتم فتح دورات المياه قبل الصلاة بوقت قليل وتم غلقها وغلق المساجد عقب أداء الصلاة، ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات.







أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال التطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع حي ميت علوان وبمدينة سيدي غازي وبمدينة فوه، وبمصيف بلطيم، وسيتم رصف الطرق الضيقة بأحياء المدن تباعاً، لتسهيل حركة مرور المواطنين وذلك ضمن خطة شاملة للتطوير والتجميل تقوم بها المحافظة على مستوى المراكز والمدن والأحياء، وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة العامة، لإعادة الوجه الحضاري للمحافظة، في ظل اهتمام الدولة بهذا الملف الهام.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن أعمال رصف الشوارع والطرق الضيقة بدأت بحي ميت علوان أقدم الأحياء الشعبية بعاصمة المحافظة، لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري له ضمن خطة شاملة لتطوير الحي ضمت كافة المرافق بالحي، كما تم رصف عدد من طرق شوارع مدينة فوه ذات الطابع الأثري والتاريخي للمنطقة التي تزخر بالعديد من المعالم الأثرية، كما تم رصف شوارع مصيف بلطيم.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه رؤساء المدن بضرورة متابعة الأعمال الجاري تنفيذها من للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين ليضفي عليها شكلًا جماليًا وحضاريًا.

وفي سياق آخر، شنت مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، حملة أمنية استهدفت ضبط الخارجين على القانون.

وتمكنت الحملة من ضبط 6 أسلحة نارية 3 طبنجات، و 3 فرد خرطوش، وضبط 980جرام حشيش، و250 هيروين، و 2 كيلو جرام بانجو، بحوزة عاطلين.

وضبطت الحملة 20 قضية تموينية متنوعة "عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، لمزاولة نشاط تجاري دون ترخيص، وغيرهم من المخالفات المتنوعة.

كما حررت الحملة المرورية 1998 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 18دراجة بخارية، كما تمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 430 حكماً قضائياً متنوعاً ما بين حكم حبس جزئي، وحبس مستأنف، و غرامات جزئية ومستأنفة.

تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ من ضبط سيارة نقل محملة بـ 5200 ألف وحدة زريعة اسماك بوري حية صغيرة الحجم، بدون تصريح، بمخالفة قانون الصيد 124 لسنة 1983م، وتمكنت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالتنسيق مع مشروع تنمية الموارد بالمحافظة، من ضبط السيارة بمنطقة واقعة شمال البرلس بالطريق الدولى الساحلى، بصحبة قائدها، طبقاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد.