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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسرع 5 سيارات من الصانع الفرنسي بوجاتي موديل 2021

أسرع 5 سيارات من
أسرع 5 سيارات من الصانع الفرنسي المخضرم "بوجاتي" موديل 2021

تتميز سيارات الصانع الفرنسي المخضرم "بوجاتي" دائماً بأنها الأغلى والأعلى قيمة عالمياً وذلك بفضل قوة محركات W16 المزودة بأربعة شواحن تيربو جبارة، ومزروعة داخل قطع أيقونية تشع بالجمال والاناقة .

وتتعدد طرازات الشركة الفرنسية بوجاتي ما بين الأسرع والأندر، بالإضافة لاحتفاظها بقيمتها العالية دائما مع مرور السنين.

وفي هذا الصدد نقدم لكم أسرع 5 سيارات أنتجتها بوجاتي في عام 2021 .

 

1 - بوجاتي ديفو

تأتي السيارة الأنيقة بوجاتي ديفو بمحرك W16 بسعة 8000 سي سي مع 4 شواحن تيربو تقوم بتوليد قوة تصل الي 1600 حصان يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من عزم الدوران مكون من سبع سرعات وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ساعة في زمن قدرة 2.4 ثانية فقط وتبلغ سرعتها القصوى 380 كم/ساعة .

يبلغ سعر سيارة بوجاتي ديفو موديل 2021 عالمياً نحو 5.4 مليون دولار ، ستتوفر بــ 40 نسخة.

2 - بوجاتي شيرون سبورت

تتوفر سيارة شيرون سبورت محرك W16 بسعة 8000 سي سي مع 4 شواحن تيربو تقوم بتوليد قوة تصل الي 1479 حصان يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من عزم الدوران مكون من سبع سرعات وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ساعة في زمن قدرة 2.4 ثانية فقط وتبلغ سرعتها القصوى 420 كم/ساعة .

يبلغ سعر سيارة بوجاتي شيرون سبورت 3.3 مليون دولار .

3- بوجاتي شيرون سوبر سبورت

تستمد بوجاتي شيرون سوبر سبورت قوتها من محرك  W16 بــ 4 شواحن تيربو تقوم بتوليد قوة تصل الي 1577 حصان مع عزم أقصى للدوران يصل الى 1600 نيوتن/متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ساعة في خلال 2.4 ثانية فقط وتبلغ سرعتها القصوى 440 كم/ساعة .

يبلغ سعر بوجاتي شيرون سوبر سبورت الي 3.7 مليون دولار ، وتتوفر بعدد 40 نسخة.

 

4- بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+

تتشابه بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+ مع شقيقتها شيرون سوبر سبورت العادية ولكنها تتميز عنها في بعض التحديثات الإضافية، ولكنها جاءت بنفس المحرك الخارق W16 بسعة 8000 سي سي مزود بشواحن تيربو رباعية، تقوم معاً بتوليد قوة تصل الي 1600 حصان، مع عزم أقصى للدوران يصل الى 1600 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات، و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم/ساعة في خلال 2.4 ثانية فقط و تبلغ سرعتها القصوى 490 كم/ساعة .

ويبلغ سعر بوجاتي شيرون سوبر سبورت الي 3.9 مليون دولار ، و تتوفر بعدد 30 نسخة.

5- بوجاتي بوليد

تتألق بوجاتي بوليد الخارقة والمخصصة لحلبات السباق كأسرع سيارة من بوجاتي بفضل محرك W16 المزود بأربعة شواحن تيربو تقوم بتوليد قوة تصل الي 1850 حصان مع عزم أقصى للدوران يصل الى 1850 نيوتن/متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ساعة في خلال 2.1 ثانية فقط وتبلغ سرعتها القصوى 500 كم/ساعة .

يبلغ سعر بوجاتي بوليد 9 مليون دولار ، وتتوفر بنسخة واحده فقط.

W16 بوجاتي الفرنسي سيارات رقم ا قياسي ا الأسرع والأندر الفرنسية

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