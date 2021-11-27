ضربوه وطردوه من بيته.. مآساة أب مريض تعرض لأسوأ جحود الأبناء.. فيديو

عم صالح مأساه حقيقة عن جحود الأبناء وعمرو الليثي يحبس دموعه

رصد الاعلامي عمرو الليثي، في برنامجه واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، مآساة أب يدعي عم صالح، تعرض لأسوأ معاملة من أبنائه.

وخلال الفقرة، روى الاب المصاب بمرض الشلل الرعاش، تفاصيل المأساة التي يعيشها.

وقال عم صالح، إنه :"ابنائي قالو لي لو هتجيب فلوس هتقعد، ولو مش هتجيب هنرميك في الشارع، ومتقعدش من غير ما تدفع، وإبني ضربني برجله عشان قاعد تحت البيت".



وأضاف أنه ':"ابنائي الثلاثة رموني في الشارع، وضربوني كمان، وبنتي كانت بتنشر عليه الغسيل في المكان اللي كان قاعد فيه في الشارع تحت البيت.

وإجري الإعلامي عمرو الليثي اتصالا بنت عم صابر، واغلقت السكة.



وعلق الإعلامي عمرو الليثي، قائلا :"ذنب أبوكي في رقبتك، وعيالك هيرموكي في الشارع، ذي ما انتي رميتي أبوكي في الشارع وربنا مش هسيبك".

من جانبه قال عم صابر، إنه :"حتى لو ولادي قالوا ليا أرجع مش هروح لولادي".

