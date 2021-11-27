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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأب وابنه على السجادة الحمراء.. عمرو محمود ياسين وماجد المصري وأبنائهم فى القاهرة السينمائي

ماجد المصرى وابنه
ماجد المصرى وابنه

حرص عدد من الفنانين على إصطحاب أبنائهم خلال حفل أفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 43 ، والذى أقيم خلال الساعات الماضية . 

ومن أبرز هؤلاء الفنانين ماجد المصرى اقررت إدار  مهرجان القاهرة السينمائي تأجيل عرض فيلم افتتاح الدورة ٤٣ نظرا لتأخر بدء حفل الافتتاح لأكثر من ساعة. 

ماجد المصرى وابنه 
عمرو محمود ياسين وابنه 

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفيلم الإسباني: المسابقة الرسمية، كفيلم افتتاح الدورة الـ 43.

ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو فيلم روائي طويل، من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلما ليترك بصمته، بحثا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.

بفستان مكشوف.. إطلالة جريئة لـ جوهرة من مهرجان القاهرة السينمائي

بسبب تأخر بدء حفل الافتتاح.. تأجيل عرض فيلم افتتاح مهرجان القاهرة

تلقي لقاح كورونا شرطا لحضور الفعاليات:


كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الإجراءات الاحترازية، التي من المنتظر أن يتم تطبيقها والالتزام بها خلال فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وقالت سارة بسادة، نائب المدير التنفيذي للمهرجان، إن الشعار الذي سترفعه الدورة الـ 43، هو: التطعيم للجميع، حيث تم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان.

ولفتت إلى أن الضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضَا بتلقي اللقاح، مؤكدة أنه في حالة ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونوا مطالبين بعمل تحليل Pcr، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردد على فعاليات الدورة.

في نفس السياق، كشفت نائب المدير التنفيذي، أنه سيكون هناك مركزا للتطعيم في دار الأوبرا المصرية، بدأ العمل به منذ أيام؛ وهو ما منح فترة كافية للتطعيم قبل انطلاق فعاليات المهرجان اليوم.لذى حرص على ان يتواجد أبنه لأول مرة على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة ، وأكد خلال لقاء تليفزيونى انه ينوى الدخول الى مجال الفن خلال الفترة القادمة . 

الأمر ذاته انطبق على محمود نجل الفنان عمرو محمود ياسين ، حيث تواجدا معاً على السجادة الحمراء ، خاصة وان الأول شارك مؤخراً فى عدد من الأعمال الفنية . 

 

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