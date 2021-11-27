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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مكشوف.. إطلالة جريئة لـ جوهرة من مهرجان القاهرة السينمائي

صدى البلد

شاركت الراقصة الروسية أيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة" جمهورها بصور جديدة لها من مهرجان القاهرة السينمائي  عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "جوهرة" خلال الصور بإطلالة جذابة جريئة، مرتدية فستان مكشوف  باللون البيج ، ونالت الصور إعجاب الجمهور وانهالت عليها التعليقات.

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و كان قد كشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43،

وقال "حفظي"، خلال المؤتمر الصحفي، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام ضمن فعاليات المهرجان هو111فيلما، يمثلون 63 دولة حول العالم، وهي مقسمة كالآتي:" 76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا".

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: "27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلما عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 فيلما يعرض للمرة الأولى في الدول لعربية وشمال أفريقيا".

فيلم افتتاح مهرجان القاهرة 43

اختيار مهرجان القاهرة الفيلم الأسباني "المسابقة الرسمية"  كفيلم افتتاح الدورة الـ 43، يُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.

تدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلما ليترك بصمته، بحثا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.

اللقاح شرط لحضور الفعاليات

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الإجراءات الاحترازية، التي من المنتظر أن يتم تطبيقها والالتزام بها خلال فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وقالت سارة بسادة، نائب المدير التنفيذي للمهرجان، إن الشعار الذي سترفعه الدورة الـ 43، هو "التطعيم للجميع"، حيث سيتم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان.

ولفتت إلى أن الضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضَا بتلقي اللقاح، مؤكدة على أنه في حالة ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونوا مطالبين بعمل تحليل Pcr، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردد على فعاليات الدورة المقبلة.

في نفس السياق، كشفت نائب المدير التنفيذي، عن أنه من المقرر أن يكون هناك مركز للتطعيم في دار الأوبرا المصرية، ومن المنتظر أن يبدأ العمل به خلال أيام ليكون هناك فترة كافية للتطعيم قبل انطلاق فعاليات المهرجان

فيما أكدت أنه سيكون هناك أكشاك لتسجيل اللقاح، وذلك ليس في دار الأوبرا فقط وإنما في كل الأماكن التي ستستضيف فعاليات المهرجان بما فيهم فندق إقامة الضيوف، ومركز التحرير الثقافي.


وكان آخر عمل شاركت فيه الراقصة جوهرة فيلم «الفلوس» مع الفنان تامر حسني الذي طرح العام الماضي، وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وتدور قصته حول «سيف»، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية «حلا»، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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