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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس جريئة.. جوهرة تخطف الأنظار بجمالها

صدى البلد

نشرت الراقصة جوهرة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " .

وظهرت جوهرة بإطلالة مثيرة و انيقة مرتدية ملابس كاجوال  بهاف ستومك ابيض و بنطلون جينز مقطع وهو ما جعل إطلالتها مثيرة كشفت عن جمالها وأناقتها.

وتركت شعرها على طريقة الويفى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الوات النود والرموش السوداء وأحمر شفاه باللون  الأحمر.


 وكان آخر عمل شاركت فيه الراقصة جوهرة فيلم «الفلوس» مع الفنان تامر حسني الذي طرح العام الماضي، وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وتدور قصته حول «سيف»، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية «حلا»، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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بفستان قصير.. الراقصة جوهرة تستعرض أنوثتها عبر انستجرام

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